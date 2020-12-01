Son dakika: Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 kısıtlamaları, salgın hastalıklarla mücadeleyi olumsuz etkiledi - Son Dakika

Güney Afrika Cumhuriyeti Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı uygulamaya konulan kısıtlamaların, ülkedeki salgın hastalıklarla mücadeleyi olumsuz etkilediğini belirtti.

Ramaphosa, haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle insanların yeteri kadar tedavi olamadığına ve ilaçlarını temin edemediğine dikkati çekti.

"Kovid-19 nedeniyle uygulanan ülke çapındaki kısıtlamalar ve sağlık merkezlerindeki yoğunluk verem, AIDS ve diğer salgın hastalıklarla mücadeleyi olumsuz etkiledi." ifadesini kullanan Ramaphosa, birçok insanın tedavi için ilaç bulmakta zorluk çektiğinin altını çizdi.

Ramaphosa, Kovid-19 nedeniyle yaşanan yoğunluğun diğer salgın hastalıklarla ilgilenen sağlık merkezlerine de yansıdığına dikkati çekti.

Birleşmiş Milletler HIV/AIDS Ortak Programına (UNAIDS) göre, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 8 milyona yakın kişi HIV virüsü taşıyor.

Güney Afrika Cumhuriyeti ayrıca Afrika'da en fazla Kovid-19 vakasının görüldüğü ülke konumunda.