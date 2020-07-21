Son Dakika: Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 380 bini geçti - Son Dakika

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, son 24 saatte 8 bin 170 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede vaka sayısı 381 bin 798'e yükseldi.

Ülkede bugüne kadar toplam 2 milyon 536 bin 921 test yapıldı.

Son 24 saatte 195 kişi virüs nedeniyle öldü, hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 368'e yükseldi.

Ülkede Kovid-19 vakalarından 208 bin 144'ü iyileşti.

En fazla vaka Gauteng bölgesinde, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.