Son Dakika | Güney Afrika'da göçmen karşıtı olaylarda Zimbabveli bir göçmen öldürüldü - Son Dakika
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Son Dakika | Güney Afrika'da göçmen karşıtı olaylarda Zimbabveli bir göçmen öldürüldü

07.04.2022 18:56
Son Dakika | Güney Afrika'da göçmen karşıtı olaylarda Zimbabveli bir göçmen öldürüldü

Bir son dakika haberine göre Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentindeki suç karşıtı protestoların göçmen karşıtı şiddet olayına dönüşmesi sonucu Zimbabve uyruklu bir göçmen hayatını kaybetti.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentindeki suç karşıtı protestoların göçmen karşıtı şiddet olayına dönüşmesi sonucu Zimbabve uyruklu bir göçmen hayatını kaybetti.

Afrika'nın diğer ülkelerinden gelen düzensiz göçmenlerin yoğunlukta yaşadığı ve Johannesburg'un en yüksek suç oranlarına sahip bölgelerinden Diepsloot'ta son dönemde cinayet, hırsızlık ve tecavüz gibi suç vakalarının artması karşısında bölge halkı asayişin sağlanması talebiyle hafta başından bu yana gösteriler düzenliyor.

Emniyet güçlerinin süregelen asayiş sorununa acil müdahale etmesi talebiyle sokaklara dökülen göstericiler, dün gece bölgedeki birçok yolu taşlar ve yanan lastiklerle trafiğe kapatmıştı.

Polisten edinilen bilgiye göre, artan suç vakalarından düzensiz göçmenleri sorumlu tutan bir grup gösterici, Diepsloot'taki belgesiz göçmenleri tespit etmek amacıyla bu sabah erken saatlerde bölgedeki haneleri dolaşarak kimlik kontrolü yaptı.

Saldırgan grup, bu kontrol sırasında, belgesiz göçmen olduğunu tespit ettikleri Mbodazwe Elvis Nyathi (43) isimli Zimbabve uyruklu bir kişiyi, taşlayarak ve darp ederek öldürdü.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Diepsloot'ta yaşanan şiddet olaylarını kınayarak, hükümetin hiçbir türden suça müsamaha göstermeyeceğini söyledi.

Polis Bakanı Bheki Cele ise olayların yatıştırılması için bölgeye 100 kişilik bir özel kuvvet biriminin yerleştirildiği bildirildi.

Cele, olaylarla ilişkili olduğu tespit edilen 24 kişinin gözaltına alındığını belirterek, bölgede güvenlik güçlerinin olayları önlemede etkisiz kaldığına dair iddiaları yalanladı.

Güney Afrika'da göçmen karşıtlığı yükseliyor

Kıtanın en istikrarlı ülkelerinden Güney Afrika Cumhuriyeti, başta komşusu Zimbabve olmak üzere diğer Afrika ülkelerinden gelen yaklaşık 4 milyondan fazla göçmene ev sahipliği yapıyor.

Güney Afrika İstatistik Kurumu (STATS SA) tahminlerine göre, bu kalabalık göçmen nüfusundan yaklaşık 1,5 milyonu, kaçak yollardan ülkeye giriş yapmış olan düzensiz göçmenlerden oluşuyor.

Ülkenin en büyük kenti Johannesburg ise göçmen nüfusun önemli bir bölümüne ev sahipliği yapıyor.

Johannesburg aynı zamanda, geçen yıl on binlerce tecavüz ve silahlı soygun vakasının yaşandığı, günde ortalama 65 kişinin cinayete kurban gittiği Güney Afrika'da en yüksek suç oranlarına sahip şehirlerden birisi.

Yüksek işsizlik ve suç oranlarından düzensiz göçmenleri sorumlu tutan göçmen karşıtı grupların protestoları, son dönemde ülke medyasında sıklıkla yer buluyor.

Geçen ay, Johannesburg'un yüksek yoksulluk ve suç oranlarıyla meşhur bir başka bölgesi Alexandra'da göçmen karşıtı Dudula Operasyonu üyeleriyle Afrikalı göçmenler arasında yaşanan olaylarda bazı göçmen karşıtı kişiler gözaltına alınmıştı.

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Güney Afrika, Johannesburg, Zimbabwe, Afrika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Güney Afrika'da göçmen karşıtı olaylarda Zimbabveli bir göçmen öldürüldü - Son Dakika


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