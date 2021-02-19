Son dakika... Güney Afrika'da sağlık çalışanlarına Kovid-19 aşısı uygulanmaya başlandı - Son Dakika

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının en sık görüldüğü ülke olan Güney Afrika Cumhuriyeti'nde sağlık çalışanlarına yönelik Kovid-19 aşılama çalışmalarına başlandı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ilk etapta 2260 sağlık çalışanına ABD'li ilaç şirketi Johnson&Johnson'ın ürettiği Kovid-19 aşısı uygulandı.

Açıklamada, Güney Afrika'da Kovid-19 aşı programının ilk etabında, genel nüfusa kıyasla dört kat daha fazla Kovid-19'a yakalanma riski taşıyan sağlık çalışanlarına odaklanıldığı belirtildi.

Programa göre aşılama çalışmalarının ilk etabında ülke genelinde 500 bin sağlık çalışanının aşılanması planlanıyor.

Ülkede salgının sürecinde 40 binden fazla sağlık çalışanı Kovid-19'a yakalanırken, 600'den fazla sağlık çalışanı virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Güney Afrika, AstraZeneca aşılarını, ülkedeki mutasyona uğramış Kovid-19 türünde daha az etkili olduğu gerekçesiyle kullanmaktan vazgeçmişti.

Johnson&Johnson'dan toplam 9 milyon doz aşı güvencesi alan ülke, 80 bin dozluk ilk partiyi 16 Şubat'ta teslim almıştı.