Son dakika... Güney Afrika'daki parlamento yangını davasının duruşması ertelendi - Son Dakika
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Son dakika... Güney Afrika'daki parlamento yangını davasının duruşması ertelendi

25.03.2022 22:48
Son dakika... Güney Afrika'daki parlamento yangını davasının duruşması ertelendi

Son dakika haber... Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 2 Ocak'ta parlamentoda yangın çıkardığı gerekçesiyle tutuklu bulunan Zandile Mafe'nin yargılandığı davanın duruşması mayıs ayına ertelendi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 2 Ocak'ta parlamentoda yangın çıkardığı gerekçesiyle tutuklu bulunan Zandile Mafe'nin yargılandığı davanın duruşması mayıs ayına ertelendi.

Parlamentoda çıkan yangınla ilişkili parlamento binasına izinsiz giriş, kundaklama, hırsızlık ve terör suçlamasıyla yargılanan Mafe, bugün Cape Town Sulh Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

Mahkeme, yangınla ilgili soruşturmanın tamamlanması için en az 6 haftaya ihtiyaç duyulduğu gerekçesiyle, Mafe'nin duruşmasının mayıs ayına ertelenmesine karar verdi.

Parlamento binasında 2 Ocak'taki yangında, tarihi eski meclis binasının çatısı yanmış, alevlerin diğer bölümlere sıçramasıyla çok sayıda ofis kullanılamaz hale gelmişti.

Parlamento bölgesi çevresinde yaşayan bir evsiz olan Mafe, yangının hemen ardından polis tarafından gözaltına alınmıştı. 49 yaşındaki Mafe, sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Cape Town Sulh Ceza Mahkemesi daha önce, paranoid şizofreni teşhisi koyulan Mafe'nin yargılanmaya uygun olup olmadığını belirlemek için bir akıl hastanesinde 30 gün denetim altına alınmasına karar vermişti.

Yüksek Mahkeme ise Mafe'nin psikiyatrik gözlem için sevk edilmeden önce hiç sorgulanmamış olmasının hukuk dışı olduğu gerekçesiyle alt mahkemenin aldığı kararın iptaline hükmetmişti.

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Güney Afrika, Parlamento, Mayıs, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Güney Afrika'daki parlamento yangını davasının duruşması ertelendi - Son Dakika


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