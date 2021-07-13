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Güney Afrika'daki protestolarda can kaybı 72'ye yükseldi - Son Dakika

Güney Afrika'daki protestolarda can kaybı 72'ye yükseldi

13.07.2021 23:00
Güney Afrika'daki protestolarda can kaybı 72'ye yükseldi, System.String[]

Güney Afrika'da eski Cumhurbaşkanı Jacob Zuma'nın tutuklanmasının ardından patlak veren protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72'ye yükseldi.

Güney Afrika'da eski Cumhurbaşkanı Jacob Zuma'nın tutuklanmasının ardından patlak veren protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72'ye yükseldi.

Güney Afrika'da eski Cumhurbaşkanı Jacob Zuma'nın 15 ay hapis cezasına çarptırılmasının ardından başlayan protestolarda bilanço artıyor. Kwazu Natal eyaletinden Johannesburg'un da yer aldığı Gauteng eyaletine kadar yayılan protestolar 5'inci gününde devam ediyor. Polis tarafından yapılan açıklamada, 5 gündür devam eden protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısının 72'ye yükseldiği aktarıldı. Açıklamada, "Protestoların başlamasından bu yana hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 72'ye yükseldi" denildi.

YAĞMALAR DEVAM EDİYOR

Protestoların patlak vermesi ile yüzlerce yağmacı, Afrika kıtasının en işlek nakliye terminallerinden biri ve önemli bir ithalat-ihracat merkezi olan Durban kentinde depo ve alışveriş merkezlerini bastı. Yağmacılar, rafları tamamen boşaltarak, elektronik eşya, kıyafet gibi malzemeleri araçlarına yükledi. Bazı yağmacılar ise eşyaları sırtında taşıyarak olay yerinden uzaklaştı.

ORDU SOKAĞA İNMİŞTİ

Polis güçlerinin protestolar ve yağmalar karşısında yetersiz kalması üzerine ordu sokağa inmişti. Şiddet olaylarının yoğun yaşandığı bölgelerde polisi desteklemek için 2 bin 500 asker görevlendirilmişti. Polis ve askerin sert müdahalelerine rağmen yağmanın önüne geçilemediği görüldü.

Güney Afrika'da 2009-2018 yılları arasında cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Jacob Zuma, görevde olduğu dönemdeki yolsuzluklarla ilgili soruşturmada işbirliği yapmayı reddettiği ve mahkemeye itaatsizlik ettiği gerekçesiyle 29 Haziran'da 15 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Zuma'nın cezasının iptali için yaptığı başvuruyu dün değerlendiren Anayasa Mahkemesi, davanın ileri bir tarihte görülmesine karar vermişti.

Güney Afrika'daki protestolarda can kaybı 72'ye yükseldi
Güney Afrika'daki protestolarda can kaybı 72'ye yükseldi

cumhurbaşkanı, Güney Afrika, Jacob Zuma, Afrika, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Güney Afrika'daki protestolarda can kaybı 72'ye yükseldi - Son Dakika


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