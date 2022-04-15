Son dakika: Güney Afrika'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 395'e çıktı - Son Dakika
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Son dakika: Güney Afrika'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 395'e çıktı

15.04.2022 16:15
Son dakika: Güney Afrika'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 395'e çıktı

Son dakika haberine göre Güney Afrika Cumhuriyeti'nin doğusundaki KwaZulu-Natal eyaletinde meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 395'e yükseldiği bildirildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin doğusundaki KwaZulu-Natal eyaletinde meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 395'e yükseldiği bildirildi.

Hafta başından bu yana ülkenin en büyük kentlerinden Durban ve çevresinde, metrekareye düşen yağış miktarı 300 milimetreyi aşarken aşırı yağışlar sel ve toprak kaymalarına neden oldu.

KwaZulu-Natal Kooperatif Yönetim ve Geleneksel İşler Yürütme Konseyi Üyesi Sipho Hlomuka yaptığı açıklamada, sel felaketinde şimdiye kadar 395 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Hlomuka, bu can kayıplarının 355'inin Durban kentinde kaydedildiğini belirterek sel nedeniyle bölgede yaklaşık 40 bin 723 kişinin de yerlerinden olduğunu söyledi.

Sel felaketinde kaybolanların sayısını belirleme çalışmaları devam ediyor.

Güney Afrika Meteoroloji Servisine göre, bu akşam saatlerinden itibaren bölgede tekrar şiddetli yağışların görüleceği tahmin ediliyor.

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Güney Afrika, Durban, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Güney Afrika'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 395'e çıktı - Son Dakika


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