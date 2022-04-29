Son dakika! Güney Afrika'daki sel felaketinden etkilenen ailelere Türkler yardım eli uzattı - Son Dakika

Türkiye'nin Pretorya Büyükelçiliği ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) iş birliğinde, Güney Afrika'nın doğusundaki KwaZulu-Natal eyaletinde 11 Nisan'da meydana gelen sel felaketinden etkilenen 250 aileye yardım paketi dağıtıldı.

KwaZulu-Natal'daki Umgungundlovu ilçesinde gerçekleştirilen yardım paketi dağıtım töreninde, Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Ayşegül Kandaş'la birlikte Güney Afrika Sosyal Kalkınma Bakan Yardımcısı Hendrietta Bogopane-Zulu, Kwazulu Natal eyaleti Sosyal Gelişim Konseyi üyesi Nonhlanhla Mildred Khoza, TİKA Pretorya Koordinatörü Abdülkadir Abukan ve yerel halktan temsilciler de hazır bulundu.

Büyükelçi Kandaş, burada yaptığı konuşmada, felaketi duyar duymaz TİKA vasıtası ile yardım eli uzatılması için girişimde bulunduklarını söyledi.

Selin yarattığı yıkımı gözlemlemek amacıyla bölgeyi bizzat ziyaret ettiklerini ifade eden Kandaş, yardımların devam edeceğini belirtti.

Kandaş, bu vesileyle TİKA'nın bugüne kadar ülkede gerçekleştirmiş olduğu 34 proje hakkında da bilgilendirmede bulundu.

Eyalet Sosyal Gelişim Konseyi üyesi Khoza ise yapılan yardımlardan dolayı Türkiye'ye teşekkürlerini iletti.

Törenin ardından, selin yarattığı yıkımdan etkilenen 250 aileye gıda paketi dağıtımı gerçekleştirildi.

Güney Afrika'daki sel

Güney Afrika'nın Hint Okyanusu'na açılan kapısı Durban kenti ve çevresinde, 11 Nisan'da ülkede son 35 yılın en şiddetli sel felaketi yaşandı.

Metrekareye düşen yağış miktarının 300 milimetreyi geçtiği bu kuvvetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 400'den fazla insan hayatını kaybetti. 40 binden fazla kişinin evlerinden olduğu selin yarattığı maddi yıkımın değeri ise milyarlarca lirayı buldu.

Buna ülkenin en önemli limanı ve lojistik merkezi Durban Limanı'nın hasar görmesi nedeniyle ürün tedarik zincirinin riske girmesi eklenince, ülke ulusal afet durumuna gitti.

Yaklaşık 4 milyon nüfuslu Durban kenti ve çevresinde altyapının ağır hasar görmesi nedeniyle yaşanan su ve elektrik krizi ciddi boyutlara ulaşmış durumda. Öyle ki Güney Afrika ordusu 10 bin personelini bölgeye yardım için görevlendirdi.

Uzmanlar, ülke tarihinin en şiddetli doğal afetlerinden biri kabul edilen ve 1987 selinden sonraki "en ölümcül" sel felaketi olan bu olayın yaşanmasına yol açan şiddetli yağışların iklim değişikliğiyle bağlantılı olabileceğini düşünüyor.