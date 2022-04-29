Son dakika! Güney Afrika'daki sel felaketinden etkilenen ailelere Türkler yardım eli uzattı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika! Güney Afrika'daki sel felaketinden etkilenen ailelere Türkler yardım eli uzattı

29.04.2022 00:25
Son dakika! Güney Afrika'daki sel felaketinden etkilenen ailelere Türkler yardım eli uzattı

Gelen son dakika haberlerine göre Türkiye'nin Pretorya Büyükelçiliği ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) iş birliğinde, Güney Afrika'nın doğusundaki KwaZulu-Natal eyaletinde 11 Nisan'da meydana gelen sel felaketinden etkilenen 250 aileye yardım paketi dağıtıldı.

Türkiye'nin Pretorya Büyükelçiliği ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) iş birliğinde, Güney Afrika'nın doğusundaki KwaZulu-Natal eyaletinde 11 Nisan'da meydana gelen sel felaketinden etkilenen 250 aileye yardım paketi dağıtıldı.

KwaZulu-Natal'daki Umgungundlovu ilçesinde gerçekleştirilen yardım paketi dağıtım töreninde, Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Ayşegül Kandaş'la birlikte Güney Afrika Sosyal Kalkınma Bakan Yardımcısı Hendrietta Bogopane-Zulu, Kwazulu Natal eyaleti Sosyal Gelişim Konseyi üyesi Nonhlanhla Mildred Khoza, TİKA Pretorya Koordinatörü Abdülkadir Abukan ve yerel halktan temsilciler de hazır bulundu.

Büyükelçi Kandaş, burada yaptığı konuşmada, felaketi duyar duymaz TİKA vasıtası ile yardım eli uzatılması için girişimde bulunduklarını söyledi.

Selin yarattığı yıkımı gözlemlemek amacıyla bölgeyi bizzat ziyaret ettiklerini ifade eden Kandaş, yardımların devam edeceğini belirtti.

Kandaş, bu vesileyle TİKA'nın bugüne kadar ülkede gerçekleştirmiş olduğu 34 proje hakkında da bilgilendirmede bulundu.

Eyalet Sosyal Gelişim Konseyi üyesi Khoza ise yapılan yardımlardan dolayı Türkiye'ye teşekkürlerini iletti.

Törenin ardından, selin yarattığı yıkımdan etkilenen 250 aileye gıda paketi dağıtımı gerçekleştirildi.

Güney Afrika'daki sel

Güney Afrika'nın Hint Okyanusu'na açılan kapısı Durban kenti ve çevresinde, 11 Nisan'da ülkede son 35 yılın en şiddetli sel felaketi yaşandı.

Metrekareye düşen yağış miktarının 300 milimetreyi geçtiği bu kuvvetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 400'den fazla insan hayatını kaybetti. 40 binden fazla kişinin evlerinden olduğu selin yarattığı maddi yıkımın değeri ise milyarlarca lirayı buldu.

Buna ülkenin en önemli limanı ve lojistik merkezi Durban Limanı'nın hasar görmesi nedeniyle ürün tedarik zincirinin riske girmesi eklenince, ülke ulusal afet durumuna gitti.

Yaklaşık 4 milyon nüfuslu Durban kenti ve çevresinde altyapının ağır hasar görmesi nedeniyle yaşanan su ve elektrik krizi ciddi boyutlara ulaşmış durumda. Öyle ki Güney Afrika ordusu 10 bin personelini bölgeye yardım için görevlendirdi.

Uzmanlar, ülke tarihinin en şiddetli doğal afetlerinden biri kabul edilen ve 1987 selinden sonraki "en ölümcül" sel felaketi olan bu olayın yaşanmasına yol açan şiddetli yağışların iklim değişikliğiyle bağlantılı olabileceğini düşünüyor.

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri... Kazakistanlı Türkiye mezunları iftar sofrasında buluştu Son dakika haberleri... Kazakistanlı Türkiye mezunları iftar sofrasında buluştu TİKA'dan Cezayir'deki ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı TİKA'dan Cezayir'deki ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı

Güney Afrika, Türkiye, TİKA, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Güney Afrika'daki sel felaketinden etkilenen ailelere Türkler yardım eli uzattı - Son Dakika


Son Dakika
00:01 Sıfır-kovid politikası Şangay'ı felakete sürüklüyor!
23:59 Ronaldo, Chelsea maçında rekor kırdı!
23:53 Kırşehir'de yol kenarında bulunan ölü köpekler yürek burktu
23:35 Osmaniye'de bir otomobil 10 metre yükseklikten alt geçide düştü, 3 kişi yaralandı
23:30 Mansur Yavaş, 3 bine yakın ailenin eczane borcunu kapatacak
23:21 Vincent Aboubakar, Süper Lig'e dönüyor!
23:14 DEVA Partisi'nin seçime kendi adıyla gireceğini öğrenen Akşener'den ilk açıklama geldi!
22:22 Anadolu Efes üst üste 3. kez Final Four'da!
22:16 Yapılan son ankette Cumhur ile Millet İttifakı arasındaki fark 6 puana kadar çıktı
22:11 Altay'da taraftarlar görevi bırakan başkanın akrabasını bıçakladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2022 00:32:20. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika! Güney Afrika'daki sel felaketinden etkilenen ailelere Türkler yardım eli uzattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement