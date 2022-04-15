Son Dakika | Güney Afrika'daki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 341'e çıktı - Son Dakika
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Son Dakika | Güney Afrika'daki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 341'e çıktı

15.04.2022 13:22

Edinilen son dakika haberine göre - Güney Afrika'daki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 341'e çıktı Güney Afrika'nın KwaZulu-Natal eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında can kaybı 341'e yükseldi.

- Güney Afrika'daki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 341'e çıktı

CAPE TOWN - Güney Afrika'nın KwaZulu-Natal eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında can kaybı 341'e yükseldi.

Güney Afrika'nın KwaZulu-Natal eyaletini vuran sel felaketinin bilançosu giderek ağırlaşıyor. KwaZulu-Natal eyaletinin başbakanı Sihle Zikalala yaptığı açıklamada, sel ve toprak kaymalarından 40 bin 723 kişinin etkilendiğini belirterek, "Ne yazık ki 341 ölüm kayıtlara geçti" ifadesini kullandı. Başbakan Zikalala hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü vurgulayarak, "Hasarın faturasının kesinlikle milyonlarca rand'a ulaşacağını söylemek mümkün. Seller bölgemizin ve belki de ülkemizin tarihinde benzeri görülmemiş bir felaket" diye konuştu. Zikalala, hükümetin halen kayıp ve yerinden edilen kişilerin sayısını belirlemeye çalıştığını kaydetti.

Afet bölgesi ilan edilmişti

KwaZulu-Natal'da hafta sonu boyunca aralıksız devam eden yağış, Pazartesi günü şiddetli sağanağa dönüşmüştü. Şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymaları hayatı durma noktasına getirirken, KwaZulu-Natal çarşamba günü afet bölgesi ilan edilmişti. Evler, yollar ve köprüler sular altında kalmış, Afrika'nın en işlek limanlarından birinde nakliye konteynerleri de suya gömülmüştü.

Son Dakika | Güney Afrika'daki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 341'e çıktı
Son Dakika | Güney Afrika'daki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 341'e çıktı

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Güney Afrika, Afrika, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Güney Afrika'daki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 341'e çıktı - Son Dakika


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