Son dakika: Güney Afrika'dan, "terörün finansmanıyla" mücadele sözü - Son Dakika
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Son dakika: Güney Afrika'dan, "terörün finansmanıyla" mücadele sözü

04.03.2022 00:45
Son dakika: Güney Afrika'dan, "terörün finansmanıyla" mücadele sözü

Bir son dakika haberine göre ABD'nin, Güney Afrika bankacılık sistemini kullanarak DEAŞ terör örgütüne mali destek sağladıkları iddiasıyla 2'si Güney Afrikalı 4 kişiye yaptırım uygulama kararı almasının ardından, Güney Afrika hükümeti terörün uluslararası finansmanıyla mücadele sözü verdi.

ABD'nin, Güney Afrika bankacılık sistemini kullanarak DEAŞ terör örgütüne mali destek sağladıkları iddiasıyla 2'si Güney Afrikalı 4 kişiye yaptırım uygulama kararı almasının ardından, Güney Afrika hükümeti terörün uluslararası finansmanıyla mücadele sözü verdi.

Maliye ve Adalet Bakanlıklarından yapılan ortak açıklamada, Güney Afrika'nın kaynaklarının terörizmi finanse etmek için kullanılmasına izin verilmeyeceği vurgulanarak, "Güney Afrika, kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadele için en yüksek standartları uygulamaya kararlıdır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Hükümetin herkesin güvenliğini sağlamaya kararlı olduğuna dair tüm Güney Afrika sakinlerini temin ediyoruz." ifadesine yer verildi.

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlık Kontrol Ofisi (OFAC), 1 Mart'ta, 2'si Güney Afrika vatandaşı, 4 kişiye, Güney Afrika bankalarını ve diğer finans kurumlarını kullanarak terör örgütü DEAŞ'a mali yardım sağlamada merkezi bir rol oynadıkları gerekçesiyle yaptırım uygulanacağını açıklamıştı.

Yaptırımlar kapsamında yurt dışındaki varlıkları bloke edilen bu kişilerin, tüm ABD vatandaşları, şirketleri veya kuruluşlarıyla işlem yapmaları da yasaklanmıştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Güney Afrika'dan, 'terörün finansmanıyla' mücadele sözü - Son Dakika


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