Son dakika! Güney Afrika Devlet Başkanı Ramaphosa ülke ekonomisi için kurtarma planını açıkladı - Son Dakika

Son dakika! Güney Afrika Devlet Başkanı Ramaphosa ülke ekonomisi için kurtarma planını açıkladı

12.02.2021 00:57
Son dakika! Güney Afrika Devlet Başkanı Ramaphosa ülke ekonomisi için kurtarma planını açıkladı, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Güney Afrika Cumhuriyeti Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, Ekonomiyi Yeniden Yapılandırma ve İyileştirme Planı kapsamında, gelecek beş yılda Güney Afrika ekonomisinin üretken ve küresel anlamda rekabetçi hale geleceğini belirtti.

Güney Afrika Cumhuriyeti Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, Ekonomiyi Yeniden Yapılandırma ve İyileştirme Planı kapsamında, gelecek beş yılda Güney Afrika ekonomisinin üretken ve küresel anlamda rekabetçi hale geleceğini belirtti.

Ramaphosa, ulusa sesleniş konuşmasında, Kovid-19 salgından şiddetli şekilde etkilenen ülke ekonomisini kurtarma planını açıkladı.

Güney Afrika ekonomisinin 2020 yılında yüzde 6 küçüldüğünü kaydeden Ramaphosa, işsizlik oranının da yüzde 30,8'e ulaştığını aktardı.

Ramaphosa, Kovid-19 salgının ekonomik etkileriyle mücadele etmek için geçen yıl ülke tarihinin en büyük sosyo-ekonomik yardım programını hayata geçirdiklerini belirterek, ülke GSYİH'sinin yüzde 10'unu oluşturan 500 milyar rand (34,1 milyar dolar) değerindeki programdan 18 milyon Güney Afrikalının yararlandığını ifade etti.

İthalata bağımlılık yüzde 20 azalacak

Ekonomik Yeniden Yapılanma ve İyileştirme Planını kapsamında dört hedefe odaklandıklarını anlatan Ramaphosa, bu hedeflerin ülke çapında büyük bir temel altyapının yaygınlaştırılması, yerel üretimde büyük bir artış, istihdam teşvik ve enerji üretim kapasitesinin artırımı olduğunu dile getirdi.

Ramaphosa, enerji, su, ulaşım ve telekomünikasyon alanlarında 340 milyar rand (23,2 milyar dolar) değerinde altyapı yatırım projesini hayata geçirmeyi planladıklarını belirtti.

İyileştirme planı kapsamında bir diğer öncelikli müdahalenin, yerel üretimde muazzam bir artışı desteklemek ve Güney Afrika ihracatını küresel olarak rekabetçi hale getirmek olduğunu anlatan Ramaphosa, şöyle devam etti:

"Planın geliştirilmesine katılan tüm sosyal ortaklar, önümüzdeki beş yıl içinde ithalata olan bağımlılığımızı yüzde 20 azaltmak için birlikte çalışmayı kabul etti. Hedefimize ulaşmamız durumunda, ekonomimizin üretkenliğini önemli ölçüde artıracak ve potansiyel olarak ülkenin yıllık üretimine 200 milyar rand (13,7 milyar dolar) civarı katkıda bulunacağız."

Ramaphosa, Kovid-19 salgını nedeniyle küresel tedarik zincirlerinin kapanmasından istifade ederek yerel tedarik zincirlerinin yerli ürünler için açık hale gelmesini sağladıklarını kaydetti.

Yapısal ekonomik reformların uygulanmaması durumunda daha yüksek büyüme ve istihdam oranlarına ulaşamayacaklarına işaret eden Ramaphosa, "Bu reformlar, maliyetleri ve giriş engellerini azaltmak, rekabeti artırmak, yeni yatırımları teşvik etmek ve pazara yeni girenlere alan yaratmak için gerekli." dedi.

Kovid-19'un mutasyonlu versiyonunun aşı programının hızını ve tasarımını etkilediğini vurgulayan Ramaphosa, bu durumun aşı seçimini ve uygulama şeklini etkileyeceğini dile getirdi.

Aşılama programının ilk fazında ABD'li Johnson&Johnson firmasının ürettiği aşıları kullanacaklarını hatırlatan Ramaphosa, gelecek hafta 80 bin doz, sonraki dört hafta içinde de 500 bin doz aşıyı teslim alacaklarını belirtti.

Gayri Safi Yurt İçi Hasıla, Güney Afrika, İstihdam, İşsizlik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Güney Afrika Devlet Başkanı Ramaphosa ülke ekonomisi için kurtarma planını açıkladı - Son Dakika


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