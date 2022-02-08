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Son dakika: Güney Afrika ordusu, "çocuk asker" iddialarını reddetti - Son Dakika

Son dakika: Güney Afrika ordusu, "çocuk asker" iddialarını reddetti

08.02.2022 16:02
Son dakika: Güney Afrika ordusu, "çocuk asker" iddialarını reddetti

Son dakika haber... Güney Afrika Ulusal Savunma Gücü (SANDF), "orduda çocuk askerlerin kullanıldığına" ilişkin sosyal medyada yer alan iddiaları yalanladı.

Güney Afrika Ulusal Savunma Gücü (SANDF), "orduda çocuk askerlerin kullanıldığına" ilişkin sosyal medyada yer alan iddiaları yalanladı.

SANDF Komutanı Korgeneral Lawrence Khulekani Mbatha, yaptığı açıklamada, bu iddiaları orduyu itibarsızlaştırmaya yönelik "yasa ve etik dışı" bir girişim olarak nitelendirerek, SANDF'nin kesinlikle çocuk asker bulundurmadığını söyledi.

Güney Afrika anayasasının ve kamu istihdamına yönelik yasal düzenlemelerin reşit olmayanların istihdamına izin vermediğini hatırlatan Mbatha, bu iddiaların sahiplerinin tespit edilmesi için kolluk kuvvetleriyle ortak hareket edeceklerini belirtti.

Geçen hafta sosyal medyada 15 yaşındaki Güney Afrikalı çocukların SANDF'de istihdam edildiğine yönelik sosyal medya paylaşımları, ülke kamuoyunda tepkilere neden olmuştu.

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Ulusal Savunma, Güney Afrika, Asker, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Güney Afrika ordusu, 'çocuk asker' iddialarını reddetti - Son Dakika


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