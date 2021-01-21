Son dakika! Güney Afrikalı Bakan Jackson Mthembu, Kovid-19'dan hayatını kaybetti - Son Dakika

Güney Afrika Cumhuriyeti Devlet Bakanı Jackson Mthembu'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, Twitter'den yaptığı açıklamada, Bakan'ın ölümünü derin bir üzüntüyle duyurduğunu belirterek, ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Mthembu'yu "örnek bir lider ve aktivist" olarak tanımlayan Ramaphosa, kendisinin çok sevilen, büyük saygı duyulan bir meslektaş ve yoldaş olduğunu ifade etti.

10 gün önce Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklayan Mthembu, 2019'dan bu yana Devlet Bakanı olarak görev yapıyordu.

Uzun yıllardır milletvekilliği yapan ve iktidardaki Afrika Ulusal Kongresi'nin (ANC) üyelerinden olan Mthembu, 62 yaşındaydı.