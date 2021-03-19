Son dakika... Güney Kıbrıs, AstraZenaca aşısının kullanımına "devam" kararı aldı - Son Dakika

Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) AstraZeneca aşısının korona virüse karşı ürettiği aşının güvenli ve faydalarının risklerden fazla olduğunu açıklamasının ardından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) aşının kullanımına devam etme kararı aldı.

Oxford Üniversitesi ile İngiliz- İsveç ortaklı ilaç şirketi AstraZeneca'nın birlikte ürettiği korona virüs aşısının "kan pıhtılaşmasına" yol açtığı şüphesi üzerine Avrupa İlaç Ajansı (EMA) dün yaptığı açıklamada, aşının güvenli ve faydalarının risklerden fazla olduğunu bildirmişti. EMA'nın kararı sonra Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Sağlık Bakanlığı alınan yeni kararı duyurdu. Buna göre ülkede 15 Mart Pazartesi günü kullanımı durdurulan AstraZeneca aşısının bugünden itibaren uygulanmaya devam edileceği bildirildi. Aşının kullanımına devam etme kararının EMA'nın kararı sonrası alındığı ifade edildi.

AstraZeneca aşısının kullanımı 20'den fazla ülkede durdurulmuştu

Geçtiğimiz günlerde aralarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Fransa, Danimarka, Almanya, Hollanda, İzlanda, Lüksemburg, Portekiz, Slovenya, İrlanda, Norveç, İtalya, Avusturya, Estonya, Litvanya, Letonya, Bulgaristan, Romanya, Tayland, Endonezya, Lüksemburg, İspanya ve İsveç'in de bulunduğu 20'den fazla ülke kan pıhtılaşmasına neden olduğu şüphesiyle tedbir amacıyla AstraZeneca aşısının kullanımını askıya almıştı.

EMA, aşı ile kan pıhtılaşması arasındaki bağlantıya yönelik yürütülen araştırmanın sonuçlarını dün kamuoyuyla paylaşmış, aşının güvenli olduğunu duyurmuştu. Aşılamadan sonra meydana gelen "az sayıdaki pıhtılaşma bozukluğu vakası" ile aşı arasındaki potansiyel bir bağlantının da göz ardı edilmeyeceğini ifade eden EMA, hükümetlere ürün bilgilerini güncelleyerek olası etkiler konusunda "farkındalık oluşturmaları" tavsiyesinde bulunmuştu.

(Ayşe Soykıray/İHA)