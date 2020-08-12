Son Dakika: Güney Kıbrıs'ta Oruç Reis paniği: Fransız savaş uçakları Doğu Akdeniz'de uçtu

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile yapılan askeri anlaşmanın ardından Rum Kesimi'ndeki Andreas Papandreou hava üssüne inen iki Fransız savaş uçağı dün akşamüzeri Akdeniz'de uçuş gerçekleştirdi.

Oruç Reis'in Doğu Akdeniz'de faaliyete geçmesinin ardından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile Yunanistan alarma geçti. Rum Kesimi'ndeki Andreas Papandreou hava üssüne inen iki Fransız savaş uçağı dün akşamüzeri Akdeniz'de uçuş gerçekleştirdi. İsrail'e ait 4 savaş helikopteri de Rum Milli Muhafız Ordusu ile ortak tatbikata katıldı. Rumların iddia ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi (MEB) üzerinde uçuş gerçekleştiren Fransız savaş uçakları daha sonra üsse geri döndü.

'Rafale' tipi iki savaş uçağına, Fransa Hava Kuvvetleri'ne ait bir nakliye uçağı da eşlik etti. Fransız savaş uçaklarının gerektiği zaman Güney Kıbrıs'a konuşlanacağı ve bölgedeki Fransız gemilere destek sağlayacağı belirtildi. Fransız savaş uçaklarının bugün Güney Kıbrıs'tan ayrılacağı ifade edildi

İSRAİL DE GÜNEY KIBRIS'TA

Fransız savaş uçaklarının bölgede uçuş gerçekleştirdiği bir dönemde; İsrail'e ait 4 savaş helikopteri de Güney Kıbrıs'a geldi. Güney Kıbrıs'ta Rum Ordusu ile tatbikatlar yapan helikopterler, akşamüzeri ülkeden ayrıldı.