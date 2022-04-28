Son dakika! Güney Kore'de 2 kişi, Kuzey Kore için casusluk yapmaktan gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika! Güney Kore'de 2 kişi, Kuzey Kore için casusluk yapmaktan gözaltına alındı

28.04.2022 16:35
Son dakika! Güney Kore'de 2 kişi, Kuzey Kore için casusluk yapmaktan gözaltına alındı

Gelen son dakika haberine göre Güney Koreli yetkililer, bir ordu komutanı ve bir iş adamının Kuzey Koreli bir casusun emriyle askeri sırları çaldıkları iddiasıyla gözaltına alındığını söyledi.

Güney Koreli yetkililer, bir ordu komutanı ve bir iş adamının Kuzey Koreli bir casusun emriyle askeri sırları çaldıkları iddiasıyla gözaltına alındığını söyledi.

Kripto para karşılığı casusluk yaptığı belirtilen iki kişinin, Güney Kore'nin ulusal güvenlik yasasını ihlal etmekle suçlandığı bildirildi.

Savcılıktan yapılan açıklamada, ordu komutanının, askeriyeye ait bilgisayarlı komuta ve kontrol sisteminin giriş bilgilerini Kuzey Koreli casusa verdiği, karşılığında ise 37 bin 710 dolar değerinde kripto para aldığı ifade edildi.

Polis yetkilileri, iş adamının ise bu hırsızlığı desteklemek için ordu komutanına gizli kameralı bir kol saati verdiğini aktardı.

İş adamı, 600 bin dolar değerinde kripto para aldığı casusa daha büyük askeri sırlar vermek için, ordu komutanıyla olası bir iş birliği içerisinde, verileri USB kullanarak ele geçirmeye çalışmakla da suçlanıyor.

Yetkililer, Kuzey Koreli casusun nerede olduğuna dair bilgi paylaşmadı.

YORUMLAR
500
Merkez Bankası'nın rezervleri bir haftada 108 milyar 916 milyon dolara geriledi Merkez Bankası'nın rezervleri bir haftada 108 milyar 916 milyon dolara geriledi Sanalira Teknoloji A.Ş., stabil kripto para startup'ı tasarladı Sanalira Teknoloji A.Ş., stabil kripto para startup'ı tasarladı

Güney Kore, Kripto, dolar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Güney Kore'de 2 kişi, Kuzey Kore için casusluk yapmaktan gözaltına alındı - Son Dakika


Son Dakika
16:34 Var Mısın Yok Musun'dan 500 bin TL kazanan Ülkühan Yılmaz'ın 13 yıllık değişimi gündem oldu!
16:07 Nevşin Mengü hacklendi! Hacker'lar kurdukları WhatsApp grubuna Cüneyt Özdemir'le Fatih Portakal'ı da ekledi
15:58 Galatasaray başkan adayı Metin Öztürk ile Okan Buruk buluşmasından fotoğraflar yayıldı
15:51 ABD ve Rusya esirleri Ankara'da takas etti! İşte film sahnelerini andıran görüntüler
15:50 Kulislerde bomba etkisi yaratacak anket sonucu! Kazanan tarafı yüzde 28'lik kesim belirleyecek
15:46 DEVA Partisi'nin seçim kararına Karamollaoğlu'ndan yanıt: Garipsemiyorum
15:37 Gelecek Partisi'nden "seçim" çıkışı: Parti olarak gireceğimizi ilk biz açıkladık
15:37 Danıştay Savcısı mütalaasını açıkladı: İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı hukuksuz!
15:37 Yıllarca istismara maruz kaldığını söyleyen genç kız: Zara Phythian beni eşiyle ilişkiye girmem için zorladı
15:28 Merve Boluğur'un sosyal medya paylaşımları yine çok cesur! Deniz sezonunu açtı, bikiniyle poz verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2022 16:43:49. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika! Güney Kore'de 2 kişi, Kuzey Kore için casusluk yapmaktan gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement