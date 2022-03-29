Son dakika... Güney Kore'de atık arıtma tesisindeki patlamada 2 kişi öldü - Son Dakika
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Son dakika... Güney Kore'de atık arıtma tesisindeki patlamada 2 kişi öldü

29.03.2022 11:41
Son dakika... Güney Kore'de atık arıtma tesisindeki patlamada 2 kişi öldü

Son dakika haberleri... Güney Kore'de bir endüstriyel atık arıtma tesisinde meydana gelen patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Güney Kore'de bir endüstriyel atık arıtma tesisinde meydana gelen patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yonhap'taki habere göre yetkililer, başkent Seul'ün yaklaşık 40 kilometre güneyindeki Ansan'daki bir endüstriyel atık arıtma tesisinde patlama meydana geldiğini kaydetti.

Patlamada 2 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten yetkililer, patlama nedeniyle çıkan yangının tamamen söndürüldüğünü aktardı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Güney Kore'de atık arıtma tesisindeki patlamada 2 kişi öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Güney Kore'de atık arıtma tesisindeki patlamada 2 kişi öldü - Son Dakika
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