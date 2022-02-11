Güney Kore'de bir fabrikada meydana gelen patlama sonucu 4 işçinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Yonhap haber ajansının haberine göre, başkent Seul'un 320 kilometre güneyindeki Yeosu kentinde bulunan bir petrokimya fabrikasında patlama meydana geldi.
Patlamada 4 işçi hayatını kaybederken, 4 işçi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Polis ve itfaiye ekipleri patlamanın nedenini araştırıyor.
Kaynak: AA
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