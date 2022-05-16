Son dakika! Güney Kore'de helikopter düştü: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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Son dakika! Güney Kore'de helikopter düştü: 1 ölü, 2 yaralı

16.05.2022 11:13
Son dakika! Güney Kore'de helikopter düştü: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika 3. sayfa haberi: Güney Kore'de Seonja Dağı yakınlarına düşen helikopterde bulunan 3 kişiden 1'i hayatını kaybetti, 2 kişi ağır şekilde yaralandı.

Güney Kore'de Seonja Dağı yakınlarına düşen helikopterde bulunan 3 kişiden 1'i hayatını kaybetti, 2 kişi ağır şekilde yaralandı.

Güney Kore'nin güneyinde yer alan sahil kenti Geoje'de bulunan Seonja Dağı yakınlarına yerel saatle 08.40 sıralarında bir helikopter düştü. Dağda devam eden yol çalışmaları için ekipman taşıdığı öğrenilen helikopterde 60'lı yaşlarında bir pilot, yardımcı pilot ve 30'lu yaşlarında olduğu tahmin edilen bir mühendis bulunuyordu. Ağır yaralanan 3 kişi hastaneye sevk edilirken, pilotun hayatını kaybettiği doğrulandı. - SEUL

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Toros Dağları, Güney Kore, Pilot, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Güney Kore'de helikopter düştü: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika


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