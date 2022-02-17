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Son dakika... Güney Kore'de, orman yangınını söndürme çalışmaları ikinci gününde devam ediyor - Son Dakika

Son dakika... Güney Kore'de, orman yangınını söndürme çalışmaları ikinci gününde devam ediyor

17.02.2022 10:15
Son dakika... Güney Kore'de, orman yangınını söndürme çalışmaları ikinci gününde devam ediyor

Son dakika haberlerine göre Güney Kore'nin güney sahil ilçesi Yeongdeok'ta çıkan orman yangınına, ekiplerin havadan ve karadan mücadeleleri ikinci gününde de sürüyor.

Güney Kore'nin güney sahil ilçesi Yeongdeok'ta çıkan orman yangınına, ekiplerin havadan ve karadan mücadeleleri ikinci gününde de sürüyor.

Yonhap'ın haberine göre, itfaiyeciler ve yerel yetkililer, 15 Şubat'ta başkent Seul'ün yaklaşık 350 kilometre güneydoğusundaki Yeongdeok'ta dağlık alanda başlayan yangının söndürüldüğünü ancak gece yeniden alevlenip yakındaki yerleşim bölgelerine yayıldığını bildirdi.

Toplamda100 hektardan fazla araziye zarar verdiği ve civar köylerde 1000 kişinin tahliyesini zorunlu kıldığı tahmin edilen yangında can kaybı yaşanmadı.

Ekipler, şiddetli rüzgar ve kuru hava nedeniyle yangını kontrol altına almakta zorlandı.

Yangının daha fazla yayılmasını önlemek için çevresine ateş hattı kuruldu.

Kore Orman Servisi, yangın söndürme helikopterlerinin ve itfaiyecilerin gün doğar doğmaz operasyonlarına yeniden başladığını söyledi.

Yangınını kontrol altına almak için yaklaşık 38 yangın söndürme helikopteri ve 1200 personel, yangının ikinci gününde de operasyonlarını sürdürdü.

Yerel yetkililer ön soruşturmanın, yangının ilk olarak, tarım için kullanılan güneş yansıtıcı film parçasının elektrik direğine çarpması sonucu oluşan kıvılcımlardan çıktığını gösterdiğini bildirdi.

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Güney Kore, Yangın, Seul, Kore, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Güney Kore'de, orman yangınını söndürme çalışmaları ikinci gününde devam ediyor - Son Dakika


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