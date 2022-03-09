Güney Kore'nin yeni Cumhurbaşkanı muhalefetin adayı Yoon Suk-yeol oldu - Son Dakika
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Güney Kore'nin yeni Cumhurbaşkanı muhalefetin adayı Yoon Suk-yeol oldu

09.03.2022 23:25
Güney Kore'nin yeni Cumhurbaşkanı muhalefetin adayı Yoon Suk-yeol oldu

Güney Kore'de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini resmi olmayan sonuçlara göre muhalefetin adayı Yoon Suk-yeol kazandı.

Güney Kore'de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini resmi olmayan sonuçlara göre muhalefetin adayı Yoon Suk-yeol kazandı.

Güney Kore'de yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde oyların yüzde 95'inin sayılması ile resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 48,59'unu alan muhalefetin adayı Yoon Suk-yeol seçimi kazandı. Yoon'un rakibi iktidardaki Demokratik Parti'nin adayı Lee Jae-myung ise oyların yüzde 47,80'ini alırken, parti merkezinde verdiği demeçte yenilgiyi kabul ederek, rakibi Yoon'u tebrik etti.

Lee, "Elimden gelenin en iyisini yaptım, ancak beklentileri karşılayamadım" ifadelerini kullanarak, "Bu ne sizin ne de Demokrat Parti'nin yenilgisi. Tüm sorumluluk bana aittir" dedi.

Seçimi katılım oranının ise yüzde 77 olduğu ifade edildi.

(İHA)

Güney Kore'nin yeni Cumhurbaşkanı muhalefetin adayı Yoon Suk-yeol oldu
Güney Kore'nin yeni Cumhurbaşkanı muhalefetin adayı Yoon Suk-yeol oldu
Güney Kore'nin yeni Cumhurbaşkanı muhalefetin adayı Yoon Suk-yeol oldu
Güney Kore'nin yeni Cumhurbaşkanı muhalefetin adayı Yoon Suk-yeol oldu

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Güney Kore, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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