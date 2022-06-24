Son dakika... Güngören'de 2 kardeşi öldüren sanığa 27,5 yıl hapis cezası - Son Dakika
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Son dakika... Güngören'de 2 kardeşi öldüren sanığa 27,5 yıl hapis cezası

24.06.2022 12:56
Son dakika... Güngören'de 2 kardeşi öldüren sanığa 27,5 yıl hapis cezası

Edinilen son dakika gelişmesine göre Güngören'de komşusu olan 2 kardeşi çıkan tartışmada vurarak öldürdüğü öne sürülen sanık, 2 kişiyi "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan toplam 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Güngören'de komşusu olan 2 kardeşi çıkan tartışmada vurarak öldürdüğü öne sürülen sanık, 2 kişiyi "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan toplam 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Selahattin Turan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada, maktuller Ekrem ile Salih Hazır'ın eşleri ve tarafların avukatları da hazır bulundu.

Maktul Salih Hazır'ın eşi Yasemin Hazır, sanığın savunmasız 2 kişiyi öldürdüğünü ve cezasını çekmesini istediğini belirtti.

Diğer maktul Ekrem Hazır'ın eşi Kıymet Hazır ise sanıktan şikayetçi olduğunu ifade ederek, "Alabileceği en çok cezayı almasını istiyorum. Sadece maktulleri değil maktullerle birlikte bizim de hayatımızı sonlandırdı." dedi.

Müştekilerin avukatı da haksız tahrik hükümlerinin uygulanmamasını talep etti.

Tutuklu sanık Selahattin Turan, üzerine atılı suçlamayı reddederek "Maktuller bana ve aileme saldırmak için haneme gelmiştir, Mahkemenizden beraatimi ve tahliyemi isterim. Aksi halde lehime olan hükümler uygulansın." dedi.

Mahkeme, 2 kişiyi "kasten öldürme" suçundan 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırdığı sanığın eylemi "haksız tahrik" altında işlediğine kanaat getirip cezasını her bir maktule karşılık 16 yıl 6 aya indirdi.

Sanığa verilen cezanın failin geleceği üzerindeki olası etkilerini dikkate alan mahkeme, sanığın cezasını her bir maktule karşılık 13 yıl 9 ay olarak belirledi.

Mahkeme, toplam 27 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum ettiği sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Duruşmadan sonra açıklama yapan Kıymet Hazır, sanığın iki kardeşi birden öldürdüğünü anımsattı.

Bu cezayı kabul etmediğini dile getiren Hazır, "İki kişinin hayatı bu kadar kolay olmamalı. Bu ağır tahrik yüzünden verilen cezalar insanları bence suça teşvik ediyor. Bu ağır tahrikin ortadan kaldırılmasını istiyoruz. Biz istinafa başvurduk. Olumlu çıkmasını istiyoruz. Sanık bundan 7 yıl önce kalp krizi geçiriyor, benim eşim ve kayınbiraderim, kendi arabamızla onu alıp hastaneye götürüp hayatını kurtarıyorlar. Aramızda husumet olsaydı orada onu bırakırlardı, ölürdü." diye konuştu.

Yasemin Hazır da adalet istediklerini belirterek şöyle devam etti:

"İnsanlar birbirleriyle tartışacaklar, 'Yok o bana bunu dedi, şunu dedi.' deyip silahını çıkaracak vuracak. Ondan sonra da haksız tahrik indirimi alacak. Böyle bir şey olabilir mi? Yeter artık. Bir tahrik indirimi almış başını gidiyor. Gerçek adaleti istiyoruz. 5-6 sene içerde yatıp çıkacağını söylüyorlar. Benim kızım 1 senedir babasının mezarına gidemiyor. Üç tane ilaç kullanıyor. Daha 19 yaşında. İki tane erkek çocuğum var birisi 12, diğeri 16 yaşında. Babalarına en ihtiyaç duydukları zamanda biz bunu yaşadık. Biz bunu hak etmiyoruz."

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, maktuller Ekrem ve Salih Hazır'ın kardeş oldukları, Güngören'de ikamet ettikleri ve sanık Selahattin Turan ile komşu oldukları belirtilmişti.

Sanık Turan'ın anlatımına göre, maktullerle arasında tuvalet gideri nedeniyle husumet oluştuğu, olaydan öncede maktul Ekrem Hazır'ın 'Evinin çatısından beton düşüyor.' şeklinde beyanda bulunduğu, olay günü olan 15 Haziran 2021'de maktullerin evinin kapısına gittiği, bağırıp çağırarak kendisine küfür ettiklerini, maktullerin kendisine darbetme niyetli üzerine geldiklerinde kapıyı kapattığını ve maktullerin kapıyı tekmelemeleri üzerine ruhsatsız tabancasını alıp her 2 maktule 4 el ateş ettiği iddianamede aktarılmıştı.

İddianamede, sanık Selahattin Turan'ın 2 kişiyi "kasten öldürme" suçundan 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

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Kaynak: AA

Selahattin Turan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika... Güngören'de 2 kardeşi öldüren sanığa 27,5 yıl hapis cezası - Son Dakika

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