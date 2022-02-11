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Son dakika! GÜNGÖREN'DE ÇIKAN YANGINDA 4 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika

Son dakika! GÜNGÖREN'DE ÇIKAN YANGINDA 4 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

11.02.2022 22:33

Son dakika gündem haberi... İSTANBUL Valiliği Güngören'de tekstil malzemelerinin üretildiği 4 katlı iş yerindeki yangında yabancı uyruklu 4 işçinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İSTANBUL Valiliği Güngören'de tekstil malzemelerinin üretildiği 4 katlı iş yerindeki yangında yabancı uyruklu 4 işçinin hayatını kaybettiğini açıkladı. İşçilerin cenazeleri otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Sanayi Mahallesi, Sinan Paşa Sokak'ta tekstil malzemeleri üretilen 4 katlı binada saat 13.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında patlamalar yaşandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucunda yangın söndürüldü. Yangında ayakta tedavi edilen bir işçi, polise verdiği ifadesinde; bazı çalışanların bina içerisindeki bir tuvalete girerek, yangından korunmak için kendilerini kilitlediklerini gördüğünü söyledi. İşçinin ifadesi sonrasında çalışma yapan ekipler içeride yabancı uyruklu 4 işçinin cansız bedenine ulaşılırken, işçilerin dumandan zehirlendikleri belirtildi. Ekipler yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışma başlattı. Öte yandan işçilerin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Belediyenin temizlik işçileri ise olay yerinde imalathaneden düşen parçaları temizledi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi

Bugün saat 13.30 sıralarında Güngören ilçemizin Sanayi Mahallesi, Sinanpaşa Sokağı'nda bulunan bir tekstil imalathanesinde yangın meydana gelmiştir. Olay yerine intikal edilen itfaiye ekipleri, saat 13.40 itibarıyla yangına müdahale etmişlerdir. Saat 16.30 sıralarında itfaiye ekiplerince söndürülerek, soğutma çalışmalarına başlanan yangında, dumandan etkilenen 6 işçi hastaneye sevk edilmiştir. Ayakta tedavi edilen bir işçi, saat 18.30 sıralarında Merkez Karakolu'nda verdiği ifadesinde; bazı çalışanların bina içerisindeki bir tuvalete girerek, yangından korunmak için kendilerini kilitlediklerini gördüğünü beyan etmiştir. Bu bilgi doğrultusunda yeniden başlatılan arama çalışmalarında, yabancı uyruklu 4 işçinin kendilerini kilitledikleri tuvalette, dumandan zehirlenerek hayatlarını kaybettikleri tespit edilmiştir.

Konuyla ilgili soruşturma başlatılmış olup, işyeri sahibi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Meydana gelen bu elim olaydan derin üzüntü duyduğumuzu belirtir, hayatını kaybeden işçilere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz.

Son dakika! GÜNGÖREN'DE ÇIKAN YANGINDA 4 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ
Son dakika! GÜNGÖREN'DE ÇIKAN YANGINDA 4 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ
Son dakika! GÜNGÖREN'DE ÇIKAN YANGINDA 4 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

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İstanbul Valiliği, İtfaiye, Yangın, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! GÜNGÖREN'DE ÇIKAN YANGINDA 4 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika


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