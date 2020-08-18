Son Dakika | GÜNGÖREN'DE KAZA YAPAN MİNİBÜSTEKİLERİ KURTARMA SEFERBERLİĞİ
Son dakika gündem haberine göre Güngören'de kaza yaparak yan yatan minibüste bulunan 9 kişiden 6'sı kendi imkanlarıyla çıkarken minibüste sıkışan 3 kişiyi ise itfaiye ekipleri kurtardı.
Güngören
'de kaza yaparak yan yatan minibüste bulunan 9 kişiden 6'sı kendi imkanlarıyla çıkarken minibüste sıkışan 3 kişiyi ise itfaiye ekipleri kurtardı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaza, pazar akşam saatlerinde Güneştepe Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi ile Şerefli Sokak kesişimindi meydana geldi. İddiaya göre 34 BV 2364 plakalı minibüs Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nden Şerefli Sokak'a döndüğü sırada, sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yan yatan minibüs, park halindeki hafif ticari araca çarparak durabildi.Vatandaşların yardıma koştuğu kazada, minibüste bulunan 6 kişi kendi imkanlarıyla bulundukları yerden çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Minibüste sıkışan 3 kişi ise itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkartıldı. Kazada hafif yaralı 1 kişi olay yerindeki ambulansta tedavi edilirken 8 kişi ise kazadan yara almadan kurtuldu. Kazanın hemen ardından cep telefonu ile çekilen görüntülerde 6 kişinin minibüsten kendi imkanlarıyla çıktığı görüldü. Olay yerine çağrılan çekici ile yan yatan minibüs kaldırılarak sokak trafiğe yeniden açıldı.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 18.08.2020 09:58
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son Dakika | GÜNGÖREN'DE KAZA YAPAN MİNİBÜSTEKİLERİ KURTARMA SEFERBERLİĞİ - Son Dakika
Son Dakika MASFED Başkanı Erkoç: Sıfır araçlar en geç kasım ayında Türkiye'ye gelir, ikinci el fiyatları düşer Kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları sonlandırıldı Fenerbahçe'nin sattığı en pahalı 3. oyuncu olan Eljif Elmas, Napoli ile 5 yıllık sözleşme yeniledi Balıkesir'de düğünler ile 65 yaş üstündeki vatandaşlara yönelik kısıtlama Asıl tehlike evinizde! Vakaların yüzde 80'i koronavirüse evinde yakalandı Son Dakika: Askeri hareketliliğin yaşandığı Mali'de Meclis Başkanı ve bir bakan alıkonuldu Gaziantepli baklavacılardan Türk çıktığını açıklayan şarkıcı Halsey'e davet Trafik kazası yapan aracın değer kaybını sigorta karşılıyor! İşte parayı almanız için izlemeniz gereken yol Sevgilisine şiddet uyguladığı için yargılanan Ozan Güven'i destekleyen Halit Ergenç, herkesten özür diledi Tebdili kıyafetle denetime çıkan kaymakamı kimse tanıyamadı Son Dakika: Yarın 81 ilde koronavirüs denetimi yapılacak Tottenham Hotspur, Fatih Karagümrük ile anlaştı denilen Joe Hart'ı resmen kadrosuna kattı Araç kullanırken at yarışı oynayan taksici bu kadarına da pes dedirtti Taksiciler arasında meydan muharebesi yaşandı! 1 ölü, 14 gözaltı Atış poligonunda şoke eden intihar teşebbüsü! Dehşet anları anbean kaydedildi