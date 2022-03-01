Son dakika haberleri! GÜNGÖREN'DE SİLAHLI KAVGA - Son Dakika
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Son dakika haberleri! GÜNGÖREN'DE SİLAHLI KAVGA

01.03.2022 10:07

Son dakika haberi: GÜNGÖREN'de aralarında alacak verecek meselesi olan 2 kişinin silahlı kavgası çatışması güvenlik kamerasına yansıdı.

GÜNGÖREN'de aralarında alacak verecek meselesi olan 2 kişinin silahlı kavgası çatışması güvenlik kamerasına yansıdı. Çatışmada şans eseri yaralanan olmazken, gözaltına alınan iki şüphelinin polisteki işlemleri sürüyor.

Olay, 26 Şubat Cumartesi günü Güngören Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında alacak verecek meselesi olan 2 kişiden E. E., S.B.'nin iş yerinin önüne geldi.

E.E., bir anda sokakta gördüğü S.B.'ye silahla ateş etmeye başladı. Saldırıya uğrayan S.B. de üzerindeki tabancayı çıkararak karşılık verdi. İkili arasında sokaktaki çatışmada şans eseri kimseye mermi isabet etmedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri 2 kişiyi gözaltına aldı. İki şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. İkilinin birbirine kurşun yağdırdığı çatışma güvenlik kamerasına yansıdı.

Son dakika haberleri! GÜNGÖREN'DE SİLAHLI KAVGA
Son dakika haberleri! GÜNGÖREN'DE SİLAHLI KAVGA
Son dakika haberleri! GÜNGÖREN'DE SİLAHLI KAVGA
Son dakika haberleri! GÜNGÖREN'DE SİLAHLI KAVGA

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Çatışma, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! GÜNGÖREN'DE SİLAHLI KAVGA - Son Dakika


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