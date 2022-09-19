Son Dakika | Güngören'de tramvay yolunda kaza; seferler normale döndü - Son Dakika
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Son Dakika | Güngören'de tramvay yolunda kaza; seferler normale döndü

19.09.2022 08:33
Son Dakika | Güngören'de tramvay yolunda kaza; seferler normale döndü

Son dakika haber... GÜNGÖREN'de tramvay hattında kaza yapan İETT otobüsü nedeniyle tramvay seferleri aksadı.

GÜNGÖREN'de tramvay hattında kaza yapan İETT otobüsü nedeniyle tramvay seferleri aksadı. Otobüsün çekilmesiyle seferler normale döndü.

Güneştepe Tramvay Durağı önünde saat  06.30'da 34 RA 3898 plaka İETT otobüs şoförü döneceği yönü kaçırınca yasaklı olan tramvay yoluna girdi. Yasaklı bölgeden çıkmak için geri geri gelen otobüs şoförü  tramvay yolundaki elektrik direğine çaptı. Kazanın nedeniyle Bağcılar- Kabataş tramvay seferlerinde aksamalar yaşandı. Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı seferleri Kabataş-Soğanlı istasyonları arasında yapıldı. Bağcılar-Soğanlı istasyonları arasındaki seferler ise ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verirken kaza yapan otobüsün tramvay yolundan çekilmesiyle seferler normale döndü.

"ANINDA MÜDAHALE EDİLMESİ LAZIM"İşe gitmek için beklediğini ifade eden Ünal Aras, "Maalesef İstanbul'un hali bu. Tramvay yolunda araçların girişinin yasak olduğu bölgeler var. Burası küçük bir kamu yeri değil. Burası büyük bir tramvay hattı. Herhangi bir problem olduğu zaman anında müdahale edilmesi lazım. Biz işe gidiyoruz mazeret olarak kazayı söyleyebiliriz. Okula giden öğrenciler ne olacak? Az önce yolda yürürken engelli çocuk yürüyemiyordu. O çocuk buradan 3 durak yürümek zorunda kalacak" dedi.


- İstanbul
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Kaynak: DHA

Bağcılar, İETT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | Güngören'de tramvay yolunda kaza; seferler normale döndü - Son Dakika

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