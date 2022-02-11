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Son dakika: Güngören'de yangının çıkış anı ve patlama anı kamerada - Son Dakika

Son dakika: Güngören'de yangının çıkış anı ve patlama anı kamerada

11.02.2022 15:50
Son dakika: Güngören'de yangının çıkış anı ve patlama anı kamerada

Son dakika 3. sayfa haberi... Güngören'de tekstil atölyelerinin bulunduğu iş merkezinde yangının çıkış anı ve yaşanan patlama güvenlik kamerasına yansıdı.

Güngören'de tekstil atölyelerinin bulunduğu iş merkezinde yangının çıkış anı ve yaşanan patlama güvenlik kamerasına yansıdı.

Güngören Sanayi Mahallesinde tekstil atölyelerinin bulunduğu iş merkezinde çıkan yangına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Yangının başlangıç anları ve yaşanan patlama güvenlik kamerasına yansıdı. Yangının çıkmasıyla sokakta büyük panik yaşandığı ve olay yerindeki insanların çevreye kaçıştığı görüldü.

Görüntülerde binadan ilk önce dumanlar yükselmeye başlıyor. Aniden yaşanan patlamayla alevler etrafı sarıyor. Bölgede bulunan vatandaşlar ve iş merkezi çalışanları büyük bir panikle etrafa kaçışıyor. - İSTANBUL

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Patlama, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Güngören'de yangının çıkış anı ve patlama anı kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Güngören'de yangının çıkış anı ve patlama anı kamerada - Son Dakika
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