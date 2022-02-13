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Son dakika... Güngören'deki yangına ilişkin 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Son dakika... Güngören'deki yangına ilişkin 3 kişi tutuklandı

13.02.2022 01:55
Son dakika... Güngören'deki yangına ilişkin 3 kişi tutuklandı

Son dakika haberine göre Güngören'deki tekstil imalathanesinde çıkan ve 5 kişinin ölümüne neden olan yangına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

Güngören'deki tekstil imalathanesinde çıkan ve 5 kişinin ölümüne neden olan yangına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

Güngören'de tekstil imalathanesinde çıkan yangınla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli, savcılıkta ifadelerinin alınmasının ardından nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği, 3 kişinin tutuklanmasına, 3 kişinin de adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi.

Güngören'deki tekstil imalathanesinde önceki gün meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 3 saatte söndürülmüş, yüksekten atlayarak yaralanan ve dumandan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırılmıştı.

Ayakta tedavi edilen bir işçinin beyanı üzerine binada araştırma yapan ekipler, yangından korunmak için kendilerini tuvalete kilitleyen 4 yabancı uyruklu işçinin dumandan zehirlenerek öldüğünü tespit etmişti. Ekiplerin çalışması sonucu binada bir kişinin daha cesedine ulaşılmıştı.

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Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Güngören'deki yangına ilişkin 3 kişi tutuklandı - Son Dakika


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