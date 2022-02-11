Son Dakika: Güngören'deki yangında dumandan zehirlenen 4 işçi yaşamını yitirdi! - Son Dakika

İstanbul Güngören Sanayi Mahallesi'nde öğlen saatlerinde dört katlı binada bulunan boya imalathanesinde yangın çıktı. Çevrede yoğun duman oluşturan yangın sırasında iş yerinden patlama sesleri duyuldu.

6 KİŞİ YARALANDI

Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis sevk edildi. Alevler yan binaya da sıçradı. Olayda 6 kişi yaralandı. Ambulansa alınan yaralılar tedavi için hastaneye kaldırıldı.

VALİLİK: KENDİLERİNİ TUVALETE KİLİTLEYEN 4 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

İstanbul Valiliği'nden Güngören Sanayi Mahallesi Sinanpaşa Sokak'ta bulunan 5 katlı tekstil İmalathanesindeki yangına ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Valilikten yapılan açıklamada, alevlerden korunmak için kendilerini tuvalete kilitleyen yabancı uyruklu 4 işçinin dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiğini açıklandı.

VAHİM OLAY İŞÇİNİN İFADESİ İLE ORTAYA ÇIKTI

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bugün saat 13.30 sıralarında Güngören ilçemizin Sanayi Mahallesi, Sinanpaşa Sokağında bulunan bir tekstil imalathanesinde yangın meydana gelmiştir. Olay yerine intikal edilen itfaiye ekipleri, saat 13.40 itibarıyla yangına müdahale etmişlerdir. Saat 16.30 sıralarında itfaiye ekiplerince söndürülerek, soğutma çalışmalarına başlanan yangında, dumandan etkilenen 6 işçi hastaneye sevk edilmiştir. Ayakta tedavi edilen bir işçi, saat 18.30 sıralarında Merkez Karakolu'nda verdiği ifadesinde; 'Bazı çalışanların bina içerisindeki bir tuvalete girerek, yangından korunmak için kendilerini kilitlediklerini gördüğünü' beyan etmiştir. Bu bilgi doğrultusunda yeniden başlatılan arama çalışmalarında, yabancı uyruklu 4 işçinin kendilerini kilitledikleri tuvalette, dumandan zehirlenerek hayatlarını kaybettikleri tespit edilmiştir. Konuyla ilgili soruşturma başlatılmış olup, işyeri sahibi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Meydana gelen bu elim olaydan derin üzüntü duyduğumuzu belirtir, hayatını kaybeden işçilere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz."