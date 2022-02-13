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Son dakika: Güngören'deki yangında ölen 5 işçiden 3'ünün cenazesi Adli Tıp'tan alındı - Son Dakika

Son dakika: Güngören'deki yangında ölen 5 işçiden 3'ünün cenazesi Adli Tıp'tan alındı

13.02.2022 00:57
Son dakika: Güngören'deki yangında ölen 5 işçiden 3'ünün cenazesi Adli Tıp'tan alındı

Bir son dakika haberine göre Güngören'de tekstil malzemelerinin üretildiği imalathanede çıkan yangında hayatını kaybeden 5 işçiden 3'ünün cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Güngören'de tekstil malzemelerinin üretildiği imalathanede çıkan yangında hayatını kaybeden 5 işçiden 3'ünün cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Güngören'de Sanayi Mahallesi Sinanpaşa Sokak'ta boya ve kimyasal malzemeler kullanılarak dar dokuma malzemelerinin üretildiği 5 katlı iş yerinde dün çıkan yangında 5 kişi hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybedenlerin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılmıştı. Otopsi işlemi tamamlanan 3 Suriyeli işçinin cenazeleri aileleri tarafından teslim alındı. Cenazelerin, Suriye'ye gönderileceği öğrenildi. - İSTANBUL

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Adli Tıp Kurumu, Otopsi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Güngören'deki yangında ölen 5 işçiden 3'ünün cenazesi Adli Tıp'tan alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Güngören'deki yangında ölen 5 işçiden 3'ünün cenazesi Adli Tıp'tan alındı - Son Dakika
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