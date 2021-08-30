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Son dakika! Günlerdir kayıp olan genci, yakın arkadaşı öldürmüş! Cinayet şüphelisi her yerde aranıyor - Son Dakika

Son dakika! Günlerdir kayıp olan genci, yakın arkadaşı öldürmüş! Cinayet şüphelisi her yerde aranıyor

30.08.2021 17:10

Gelen son dakika haberine göre Zonguldak'ta 3 gün önce ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan gencin yakın arkadaşı tarafından öldürüldüğü öğrenildi. Köyde yapılan arama çalışmalarına da katıldığı tespit edilen cinayet zanlısı, jandarma ekipleri tarafından her yerde aranıyor.

Devrek ilçesine bağlı Erenler Köyü'nde yaşayan Enes Merdivan ile ilgili ailesi, 27 Ağustos'ta jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Bunun üzerinde ormanda hem ekipler hem köylüler arama başlattı. İki gün boyunca aramalardan sonuç çıkmadı. Bu sırada N.K. adlı bir kişi, Merdivan'ın İ.Ç. tarafından ormanda öldürüldüğünü söyleyerek jandarmaya haber verdi. Bu kez sabah saatlerinde N.K. ile yapılan aramada Merdivan'ın motosikletine evine 10 kilometre uzaklıkta rastlandı.

AV TÜFEĞİYLE VURULMUŞ HALDE BULUNDU

Merdivan'ın cesedi ise Erenler köyünün yakınındaki Oğuzhanlar köyündeki ormanda av tüfeğiyle vurulmuş halde bulundu. Savcının incelemesinin ardından Merdivan'ın cansız bedeni dik yamaçtan yukarı çıkartıldı. Ormana giriş-çıkış yasaklanırken, Merdivan'ın cesedi otopsi için Devrek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Günlerdir kayıp olan genci, arama çalışmalarına da katılan yakın arkadaşının öldürdüğü ortaya çıktı

VURAN KİŞİ ARAMALARA DA KATILMIŞ

Merdivan'ın en son birlikte görüldüğü yakın arkadaşı İ.Ç.'nin ise dün öğle saatlerinde ifadesi alındı. Olay ile ilgisinin bulunmadığını iddia eden İ.Ç.'nin köydeki aramalara katıldığı da belirlendi. İ.Ç.'nin cinayeti işlediği itirafı ise N.K.'nın vicdanının rahat etmemesi üzerine jandarmaya yaptığı ihbar ile ortaya çıktı.

Günlerdir kayıp olan genci, arama çalışmalarına da katılan yakın arkadaşının öldürdüğü ortaya çıktı

CİNAYETİ BAŞKA BİR ARKADAŞI İTİRAF ETTİ

İ.Ç.'nin olayın ardından aradığı N.K.'ye cinayeti nerede, nasıl işlediğini anlattığını ve gömmek için yardım istediği belirtildi. N.K.'nin ise olaydan bir gün sonra İ.Ç.'nin evinde kaldığı, sabah da korkarak gittiği jandarma karakolunda cinayeti itiraf ettiği bildirildi. Jandarma ekipleri, kaçan İ.Ç.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Günlerdir kayıp olan genci, arama çalışmalarına da katılan yakın arkadaşının öldürdüğü ortaya çıktı
Son dakika! Günlerdir kayıp olan genci, yakın arkadaşı öldürmüş! Cinayet şüphelisi her yerde aranıyor
Son dakika! Günlerdir kayıp olan genci, yakın arkadaşı öldürmüş! Cinayet şüphelisi her yerde aranıyor
Son dakika! Günlerdir kayıp olan genci, yakın arkadaşı öldürmüş! Cinayet şüphelisi her yerde aranıyor
Son dakika! Günlerdir kayıp olan genci, yakın arkadaşı öldürmüş! Cinayet şüphelisi her yerde aranıyor

Jandarma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Günlerdir kayıp olan genci, yakın arkadaşı öldürmüş! Cinayet şüphelisi her yerde aranıyor - Son Dakika


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