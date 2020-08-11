Son dakika... Günlük işlem hacmi 100 milyar dolara yaklaştı

Kripto para piyasalarında 24 saatlik işlem hacmi 97.84 milyar dolar ile 100 milyar dolar sınırına yaklaştı.

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 1.34 düşüşle 11,833.97 dolara ve piyasa hacmi de 218.41 milyar dolar ile yeniden 220 milyar doların altına geriledi. Pazartesi günü 12,015.56 doları gören Bitcoin'in piyasa hacmi de 221.76 milyar dolara ulaştı.