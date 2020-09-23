Son Dakika: Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 8 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 8 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Petkim 4,15 4,23 -1,89 Alkim Kimya 13,73 13,95 -1,58 Migros Ticaret 40,40 40,72 -0,79 Türkiye Sigorta 5,56 5,59 -0,54 Çimsa 12,46 12,49 -0,24 Bim Mağazalar 68,95 69,00 -0,07 Netaş Telekomünikasyon 16,51 16,52 -0,06 Ege Endüstri 728,60 728,80 -0,03 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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