Son Dakika: Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 8 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 8 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Petkim
|4,15
|4,23
|-1,89
|Alkim Kimya
|13,73
|13,95
|-1,58
|Migros Ticaret
|40,40
|40,72
|-0,79
|Türkiye Sigorta
|5,56
|5,59
|-0,54
|Çimsa
|12,46
|12,49
|-0,24
|Bim Mağazalar
|68,95
|69,00
|-0,07
|Netaş Telekomünikasyon
|16,51
|16,52
|-0,06
|Ege Endüstri
|728,60
|728,80
|-0,03
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 13:27 - Kaynak: AA
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