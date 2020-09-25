Son Dakika: Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 11 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 11 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Alarko GMYO 16,28 16,46 -1,09 Enka İnşaat 6,75 6,82 -1,03 Soda Sanayii 7,73 7,79 -0,77 Selçuk Ecza Deposu 8,36 8,41 -0,59 Anadolu Efes 21,02 21,12 -0,47 Doğan Holding 2,34 2,35 -0,43 Trakya Cam 4,54 4,55 -0,22 Turkcell 15,39 15,42 -0,19 Anadolu Cam 5,91 5,92 -0,17 Akçansa 13,18 13,20 -0,15 Eczacıbaşı İlaç 6,73 6,74 -0,15 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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