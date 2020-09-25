Son Dakika: Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 11 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 11 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Alarko GMYO
|16,28
|16,46
|-1,09
|Enka İnşaat
|6,75
|6,82
|-1,03
|Soda Sanayii
|7,73
|7,79
|-0,77
|Selçuk Ecza Deposu
|8,36
|8,41
|-0,59
|Anadolu Efes
|21,02
|21,12
|-0,47
|Doğan Holding
|2,34
|2,35
|-0,43
|Trakya Cam
|4,54
|4,55
|-0,22
|Turkcell
|15,39
|15,42
|-0,19
|Anadolu Cam
|5,91
|5,92
|-0,17
|Akçansa
|13,18
|13,20
|-0,15
|Eczacıbaşı İlaç
|6,73
|6,74
|-0,15
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 13:25 - Kaynak: AA
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