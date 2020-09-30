Son dakika... Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 10 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 10 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Borusan Mannesmann
|16,01
|16,67
|-3,96
|Şişe Cam
|7,17
|7,39
|-2,98
|Logo Yazılım
|98,35
|101,00
|-2,62
|Anadolu Cam
|6,17
|6,29
|-1,91
|Trakya Cam
|4,71
|4,80
|-1,87
|Soda Sanayii
|8,12
|8,25
|-1,58
|Yataş
|8,77
|8,85
|-0,90
|Anadolu Efes
|20,72
|20,90
|-0,86
|Selçuk Ecza Deposu
|8,45
|8,51
|-0,71
|Otokar
|137,80
|137,90
|-0,07
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 13:25 - Kaynak: AA
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