Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 14 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 14 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Pınar Et ve Un 24,60 25,54 -3,68 Pınar Süt 22,58 23,44 -3,67 MLP Sağlık 20,38 21,14 -3,60 Deva Holding 24,62 25,40 -3,07 Kerevitaş Gıda 7,17 7,37 -2,71 Bizim Mağazaları 16,51 16,95 -2,60 Şok Marketler 12,28 12,56 -2,23 Kardemir (D) 4,80 4,90 -2,04 Tat Gıda 11,17 11,40 -2,02 Migros Ticaret 41,42 42,18 -1,80 Türk Telekom 7,59 7,68 -1,17 Gübre Fabrikaları 51,20 51,70 -0,97 Halk GMYO 3,09 3,11 -0,64 Halkbank 5,32 5,35 -0,56 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Uğur'un diskalifiye edilmesinin ardından eleştirilerin hedefi olan Acun Ilıcalı sessizliğini bozdu

Son Dakika! İstanbul'da yarından itibaren kamuda mesai saatleri 10.00-12.30 ile 13.00-16.00 olacak

Mahkeme, ağlıyor diye yastıkla bebeğini boğan annenin ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi

1.5 yaşındaki bebeğine alkol içiren annenin foyasını baba ortaya çıkardı: Para için yumurtalıklarını satıyormuş

Parası olmadan kabul edildiği otobüsün ücretini mektupla gönderen şahıs, şoförlere duygu dolu anlar yaşattı

HIV'li kan verildi, 12 yıldır enfeksiyonla yaşıyor! Talihsiz çocuğun en büyük hayali doktor olmak

Çaldığı 18 çuval fındığı geri getiren hırsız: Hata ettiğimi anladım

AVM'lere girişte HES kodu dönemi başladı