Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 14 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 14 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Pınar Et ve Un
|24,60
|25,54
|-3,68
|Pınar Süt
|22,58
|23,44
|-3,67
|MLP Sağlık
|20,38
|21,14
|-3,60
|Deva Holding
|24,62
|25,40
|-3,07
|Kerevitaş Gıda
|7,17
|7,37
|-2,71
|Bizim Mağazaları
|16,51
|16,95
|-2,60
|Şok Marketler
|12,28
|12,56
|-2,23
|Kardemir (D)
|4,80
|4,90
|-2,04
|Tat Gıda
|11,17
|11,40
|-2,02
|Migros Ticaret
|41,42
|42,18
|-1,80
|Türk Telekom
|7,59
|7,68
|-1,17
|Gübre Fabrikaları
|51,20
|51,70
|-0,97
|Halk GMYO
|3,09
|3,11
|-0,64
|Halkbank
|5,32
|5,35
|-0,56
- Kaynak: AA
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