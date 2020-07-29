Son dakika... Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ege Endüstri 798,80 835,10 -4,35 Tekfen Holding 15,09 15,59 -3,21 Trakya Cam 3,87 3,98 -2,76 Bizim Mağazaları 17,36 17,84 -2,69 Enerjisa Enerji 8,36 8,59 -2,68 Klimasan Klima 15,71 16,10 -2,42 Ülker Bisküvi 26,10 26,74 -2,39 Anadolu Efes 19,62 20,04 -2,10 Şişe Cam 5,90 6,01 -1,83 DO-CO 370,50 377,20 -1,78 İş Finansal Kiralama 3,92 3,99 -1,75 Bim Mağazalar 72,60 73,80 -1,63 MLP Sağlık 17,18 17,46 -1,60 Petkim 4,01 4,07 -1,47 İş Bankası (C) 4,96 5,03 -1,39 Bagfaş 17,17 17,41 -1,38 Aygaz 12,90 13,08 -1,38 Gübre Fabrikaları 28,40 28,78 -1,32 Halk GMYO 2,33 2,36 -1,27 Sabancı Holding 8,75 8,86 -1,24

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)