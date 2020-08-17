Son dakika... Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Son dakika ekonomi haberi: Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Deva Holding 21,38 22,68 -5,73 ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Deva Holding
|21,38
|22,68
|-5,73
|Aksa
|6,96
|7,36
|-5,43
|Odaş Elektrik
|2,27
|2,38
|-4,62
|Hektaş
|11,82
|12,37
|-4,45
|Karsan Otomotiv
|2,92
|3,03
|-3,63
|Otokar
|135,40
|139,60
|-3,01
|Çimsa
|11,52
|11,83
|-2,62
| Anadolu Grubu Holding
|16,99
|17,40
|-2,36
|Güneş Sigorta
|5,67
|5,79
|-2,07
| Coca Cola İçecek
|44,30
|45,20
|-1,99
|Vestel
|15,79
|16,10
|-1,93
| Selçuk Ecza Deposu
|8,18
|8,34
|-1,92
|Arçelik
|21,20
|21,60
|-1,85
|Net Holding
|2,14
|2,18
|-1,83
|MLP Sağlık
|16,13
|16,42
|-1,77
|Mavi Giyim
|39,26
|39,94
|-1,70
|Enerjisa Enerji
|8,49
|8,63
|-1,62
|Türk Telekom
|6,86
|6,97
|-1,58
|Pegasus
|47,06
|47,80
|-1,55
|Türk Hava Yolları
|10,97
|11,14
|-1,53
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 13:27
Kaynak: AA
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