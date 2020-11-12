Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bursa Çimento
|8,17
|8,48
|-3,66
|Çimsa
|15,36
|15,70
|-2,17
|Anadolu Grubu Holding
|21,88
|22,30
|-1,88
|Borusan Mannesmann
|15,20
|15,45
|-1,62
|Sasa Polyester
|17,07
|17,35
|-1,61
|Alkim Kimya
|14,27
|14,50
|-1,59
|Ereğli Demir Çelik
|11,42
|11,60
|-1,55
|Net Holding
|3,29
|3,34
|-1,50
|Migros Ticaret
|38,50
|39,08
|-1,48
|Ege Endüstri
|1.329,90
|1.349,00
|-1,42
|Kartonsan
|1.988,00
|2.013,00
|-1,24
|Halk GMYO
|2,61
|2,64
|-1,14
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,59
|12,73
|-1,10
|İskenderun Demir Çelik
|8,17
|8,26
|-1,09
|Tat Gıda
|10,41
|10,52
|-1,05
|Eczacıbaşı İlaç
|6,77
|6,84
|-1,02
|Logo Yazılım
|97,65
|98,50
|-0,86
|Aksa Enerji
|7,35
|7,41
|-0,81
|İş Fin.Kir.
|3,90
|3,93
|-0,76
|Gözde Girişim
|6,58
|6,63
|-0,75
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika! Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi