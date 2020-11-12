Son dakika! Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Bursa Çimento 8,17 8,48 -3,66 Çimsa 15,36 15,70 -2,17 Anadolu Grubu Holding 21,88 22,30 -1,88 Borusan Mannesmann 15,20 15,45 -1,62 Sasa Polyester 17,07 17,35 -1,61 Alkim Kimya 14,27 14,50 -1,59 Ereğli Demir Çelik 11,42 11,60 -1,55 Net Holding 3,29 3,34 -1,50 Migros Ticaret 38,50 39,08 -1,48 Ege Endüstri 1.329,90 1.349,00 -1,42 Kartonsan 1.988,00 2.013,00 -1,24 Halk GMYO 2,61 2,64 -1,14 Kordsa Teknik Tekstil 12,59 12,73 -1,10 İskenderun Demir Çelik 8,17 8,26 -1,09 Tat Gıda 10,41 10,52 -1,05 Eczacıbaşı İlaç 6,77 6,84 -1,02 Logo Yazılım 97,65 98,50 -0,86 Aksa Enerji 7,35 7,41 -0,81 İş Fin.Kir. 3,90 3,93 -0,76 Gözde Girişim 6,58 6,63 -0,75

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