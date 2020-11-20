Son dakika haberleri... Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Bursa Çimento 9,44 8,59 9,90 Gübre Fabrik. 45,48 41,58 9,38 Koza Madencilik 13,22 12,45 6,18 DO-CO 396,70 378,90 4,70 Aksa 10,91 10,49 4,00 Coca Cola İçecek 60,80 58,50 3,93 İpek Doğal Enerji 11,97 11,55 3,64 Koza Altın 78,00 75,45 3,38 TAV Havalimanları 18,39 17,85 3,03 Türk Hava Yolları 12,04 11,71 2,82 Pegasus 56,10 54,65 2,65 Doğuş Otomotiv 31,40 30,62 2,55 İş GMYO 2,02 1,97 2,54 Arçelik 29,42 28,78 2,22 Tofaş Oto. Fab. 28,64 28,06 2,07 Çelebi 84,60 83,05 1,87 Netaş Telekom. 20,46 20,10 1,79 Koç Holding 19,46 19,15 1,62 Çimsa 15,54 15,30 1,57 Bagfaş 18,26 17,98 1,56 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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