Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bursa Çimento
|9,44
|8,59
|9,90
|Gübre Fabrik.
|45,48
|41,58
|9,38
|Koza Madencilik
|13,22
|12,45
|6,18
|DO-CO
|396,70
|378,90
|4,70
|Aksa
|10,91
|10,49
|4,00
|Coca Cola İçecek
|60,80
|58,50
|3,93
|İpek Doğal Enerji
|11,97
|11,55
|3,64
|Koza Altın
|78,00
|75,45
|3,38
|TAV Havalimanları
|18,39
|17,85
|3,03
|Türk Hava Yolları
|12,04
|11,71
|2,82
|Pegasus
|56,10
|54,65
|2,65
|Doğuş Otomotiv
|31,40
|30,62
|2,55
|İş GMYO
|2,02
|1,97
|2,54
|Arçelik
|29,42
|28,78
|2,22
|Tofaş Oto. Fab.
|28,64
|28,06
|2,07
|Çelebi
|84,60
|83,05
|1,87
|Netaş Telekom.
|20,46
|20,10
|1,79
|Koç Holding
|19,46
|19,15
|1,62
|Çimsa
|15,54
|15,30
|1,57
|Bagfaş
|18,26
|17,98
|1,56
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberleri... Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi