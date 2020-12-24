Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Gübre Fabrikaları 62,45 56,80 9,95 Borusan Mannesmann 33,60 30,60 9,80 Netaş Telekomünikasyon 25,14 23,16 8,55 Çelebi 168,90 157,30 7,37 Karel Elektronik 22,18 21,04 5,42 Alcatel Lucent Teletaş 29,60 28,20 4,96 Eczacıbaşı İlaç 7,63 7,28 4,81 Aksa 13,54 12,92 4,80 Pegasus 73,35 70,50 4,04 Selçuk Ecza Deposu 15,38 14,92 3,08 Kordsa Teknik Tekstil 15,97 15,50 3,03 Alarko GMYO 25,54 24,84 2,82 DO-CO 571,60 558,40 2,36 Türk Hava Yolları 12,74 12,46 2,25 TAV Havalimanları 21,08 20,64 2,13 Albaraka Türk 2,06 2,02 1,98 Deva Holding 24,64 24,26 1,57 Otokar 277,80 274,50 1,20 İş Yatırım Menkul Değerler 15,99 15,82 1,07 Koza Altın 83,90 83,10 0,96 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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