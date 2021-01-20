Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Doğuş Otomotiv 34,20 31,10 9,97 Bagfaş 28,08 25,84 8,67 Brisa 28,14 25,96 8,40 Aygaz 19,08 17,80 7,19 Pınar Süt 27,90 26,12 6,81 Hektaş 27,80 26,50 4,91 Alarko GMYO 26,14 25,10 4,14 Karsan Otomotiv 4,28 4,12 3,88 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1,95 1,88 3,72 Aksa Enerji 8,63 8,34 3,48 Ülker Bisküvi 24,00 23,28 3,09 Alkim Kimya 19,44 18,86 3,08 Torunlar GMYO 4,22 4,10 2,93 Konya Çimento 1.514,70 1.473,00 2,83 İhlas Gayrimenkul 1,46 1,42 2,82 Sasa Polyester 25,78 25,14 2,55 Albaraka Türk 2,04 1,99 2,51 Doğan Holding 3,92 3,84 2,08 Çemtaş 17,09 16,75 2,03 Good-Year 9,13 8,95 2,01 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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