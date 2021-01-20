Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Doğuş Otomotiv
|34,20
|31,10
|9,97
|Bagfaş
|28,08
|25,84
|8,67
|Brisa
|28,14
|25,96
|8,40
|Aygaz
|19,08
|17,80
|7,19
|Pınar Süt
|27,90
|26,12
|6,81
|Hektaş
|27,80
|26,50
|4,91
|Alarko GMYO
|26,14
|25,10
|4,14
|Karsan Otomotiv
|4,28
|4,12
|3,88
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,95
|1,88
|3,72
|Aksa Enerji
|8,63
|8,34
|3,48
|Ülker Bisküvi
|24,00
|23,28
|3,09
|Alkim Kimya
|19,44
|18,86
|3,08
|Torunlar GMYO
|4,22
|4,10
|2,93
|Konya Çimento
|1.514,70
|1.473,00
|2,83
|İhlas Gayrimenkul
|1,46
|1,42
|2,82
|Sasa Polyester
|25,78
|25,14
|2,55
|Albaraka Türk
|2,04
|1,99
|2,51
|Doğan Holding
|3,92
|3,84
|2,08
|Çemtaş
|17,09
|16,75
|2,03
|Good-Year
|9,13
|8,95
|2,01
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi