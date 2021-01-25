Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Aksa Enerji 10,24 9,32 9,87 Verusa Holding 57,95 53,30 8,72 Çimsa 24,42 22,50 8,53 Karsan Otomotiv 5,11 4,73 8,03 Deva Holding 28,16 26,26 7,24 Alkim Kimya 20,98 19,84 5,75 Kordsa Teknik Tekstil 22,46 21,24 5,74 Alarko GMYO 27,32 26,16 4,43 İhlas Gayrimenkul 1,54 1,48 4,05 Aksa 15,09 14,58 3,50 Eczacıbaşı İlaç 8,01 7,74 3,49 Net Holding 4,22 4,08 3,43 Enerjisa Enerji 12,88 12,47 3,29 Bursa Çimento 12,35 11,97 3,17 Kartonsan 80,35 77,90 3,15 Koza Altın 117,90 114,40 3,06 Selçuk Ecza Deposu 13,29 12,90 3,02 Kerevitaş Gıda 6,72 6,54 2,75 Petkim 5,26 5,12 2,73 Doğuş Otomotiv 33,36 32,50 2,65 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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