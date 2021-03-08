Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Gözde Girişim
|7,98
|7,47
|6,83
|Alarko GMYO
|28,84
|27,16
|6,19
|Hektaş
|30,48
|28,96
|5,25
|Borusan Mannesmann
|33,26
|32,00
|3,94
|Alcatel Lucent Teletaş
|40,30
|38,82
|3,81
|İskenderun Demir Çelik
|12,37
|11,93
|3,69
|Petkim
|6,20
|6,02
|2,99
|Koza Altın
|132,30
|128,90
|2,64
|Coca Cola İçecek
|71,40
|69,80
|2,29
|Akçansa
|19,21
|18,80
|2,18
|Vestel
|31,10
|30,46
|2,10
|Tüpraş
|108,80
|106,70
|1,97
|Ereğli Demir Çelik
|16,12
|15,81
|1,96
|Halk GMYO
|3,35
|3,29
|1,82
|Doğuş Otomotiv
|33,08
|32,52
|1,72
|Halkbank
|5,48
|5,39
|1,67
|Aksa Enerji
|11,32
|11,14
|1,62
|Brisa
|30,60
|30,12
|1,59
|Anadolu Grubu Holding
|28,80
|28,36
|1,55
|Ege Gübre
|222,10
|219,00
|1,42
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi