Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Ford Otosan
|229,20
|208,40
|9,98
|Türk Traktör
|252,50
|235,00
|7,45
|Koç Holding
|24,62
|23,48
|4,86
|Net Holding
|5,98
|5,71
|4,73
|Tofaş Oto Fabrikası
|40,84
|39,08
|4,50
|Doğuş Otomotiv
|36,36
|34,80
|4,48
|Karsan Otomotiv
|4,43
|4,27
|3,75
|Verusa Holding
|64,05
|62,05
|3,22
|Alarko Holding
|12,21
|11,88
|2,78
|Türkiye Sigorta
|7,14
|6,95
|2,73
|Kordsa Teknik Tekstil
|26,50
|25,88
|2,40
|Çimsa
|23,30
|22,76
|2,37
|Şişe Cam
|7,97
|7,81
|2,05
|Aksa Enerji
|11,83
|11,60
|1,98
|Coca Cola İçecek
|76,15
|74,70
|1,94
|Türk Telekom
|8,11
|7,97
|1,76
|Yataş
|17,36
|17,07
|1,70
|Pınar Süt
|23,74
|23,38
|1,54
|Arçelik
|36,50
|35,96
|1,50
|TAV Havalimanları
|26,20
|25,84
|1,39
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi