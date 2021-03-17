Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ford Otosan 229,20 208,40 9,98 Türk Traktör 252,50 235,00 7,45 Koç Holding 24,62 23,48 4,86 Net Holding 5,98 5,71 4,73 Tofaş Oto Fabrikası 40,84 39,08 4,50 Doğuş Otomotiv 36,36 34,80 4,48 Karsan Otomotiv 4,43 4,27 3,75 Verusa Holding 64,05 62,05 3,22 Alarko Holding 12,21 11,88 2,78 Türkiye Sigorta 7,14 6,95 2,73 Kordsa Teknik Tekstil 26,50 25,88 2,40 Çimsa 23,30 22,76 2,37 Şişe Cam 7,97 7,81 2,05 Aksa Enerji 11,83 11,60 1,98 Coca Cola İçecek 76,15 74,70 1,94 Türk Telekom 8,11 7,97 1,76 Yataş 17,36 17,07 1,70 Pınar Süt 23,74 23,38 1,54 Arçelik 36,50 35,96 1,50 TAV Havalimanları 26,20 25,84 1,39 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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