Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Torunlar GMYO 3,81 3,50 8,86 Garanti Bankası 7,42 6,99 6,15 Net Holding 5,31 5,10 4,12 Akbank 5,14 4,94 4,05 Kardemir (D) 7,68 7,40 3,78 Ereğli Demir Çelik 18,16 17,52 3,65 İş Bankası (C) 5,18 5,02 3,19 Yapı ve Kredi Bankası 2,21 2,15 2,79 Şekerbank 1,17 1,14 2,63 Nuh Çimento 57,45 56,05 2,50 Vakıflar Bankası 3,57 3,49 2,29 Petkim 6,29 6,15 2,28 TAV Havalimanları 20,18 19,78 2,02 SASA Polyester 47,44 46,54 1,93 Halkbank 4,49 4,41 1,81 Albaraka Türk 1,70 1,67 1,80 Aksa 15,78 15,54 1,54 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1,35 1,33 1,50 Selçuk Ecza Deposu 10,37 10,22 1,47 Zorlu Enerji 2,18 2,15 1,40 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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