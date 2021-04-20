Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Brisa
|24,90
|23,82
|4,53
|Torunlar GMYO
|3,65
|3,54
|3,11
|Jantsa Jant Sanayi
|664,20
|645,00
|2,98
|Good-Year
|7,20
|7,01
|2,71
|Ford Otosan
|179,80
|175,30
|2,57
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,12
|2,08
|1,92
|Vestel
|31,32
|30,76
|1,82
|Arçelik
|31,48
|30,98
|1,61
|Garanti Bankası
|7,11
|7,00
|1,57
|Gözde Girişim
|6,75
|6,65
|1,50
|İş Bankası (C)
|4,86
|4,79
|1,46
|Akbank
|4,87
|4,80
|1,46
|Çemtaş
|16,12
|15,91
|1,32
|Türkiye Sigorta
|5,62
|5,55
|1,26
|Türk Telekom
|6,44
|6,37
|1,10
|Sabancı Holding
|7,98
|7,91
|0,88
|Anadolu Efes
|22,56
|22,40
|0,71
|Yataş
|17,09
|16,99
|0,59
|Tofaş Oto Fabrikası
|30,10
|29,94
|0,53
|Zorlu Enerji
|2,04
|2,03
|0,49
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi