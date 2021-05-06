Son dakika: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Kardemir (D) 8,40 7,71 8,95 Kartonsan 61,70 59,40 3,87 İş Yatırım Menkul Değerler 17,12 16,61 3,07 Aksa Enerji 12,03 11,72 2,65 Alarko Holding 10,03 9,79 2,45 Türk Hava Yolları 12,86 12,60 2,06 Şekerbank 1,16 1,14 1,75 GSD Holding 1,81 1,78 1,69 Petkim 6,85 6,74 1,63 Sabancı Holding 8,46 8,35 1,32 Polisan Holding 3,12 3,08 1,30 Garanti Bankası 7,34 7,25 1,24 Pegasus 80,25 79,40 1,07 Koza Altın 118,40 117,40 0,85 Net Holding 5,93 5,88 0,85 Türkiye Sınai Kalkınma Bnakası 1,25 1,24 0,81 Deva Holding 30,72 30,48 0,79 Ereğli Demir Çelik 19,59 19,44 0,77 Tüpraş 92,00 91,30 0,77 Türk Telekom 6,72 6,67 0,75 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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