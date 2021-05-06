Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kardemir (D)
|8,40
|7,71
|8,95
|Kartonsan
|61,70
|59,40
|3,87
|İş Yatırım Menkul Değerler
|17,12
|16,61
|3,07
|Aksa Enerji
|12,03
|11,72
|2,65
|Alarko Holding
|10,03
|9,79
|2,45
|Türk Hava Yolları
|12,86
|12,60
|2,06
|Şekerbank
|1,16
|1,14
|1,75
|GSD Holding
|1,81
|1,78
|1,69
|Petkim
|6,85
|6,74
|1,63
|Sabancı Holding
|8,46
|8,35
|1,32
|Polisan Holding
|3,12
|3,08
|1,30
|Garanti Bankası
|7,34
|7,25
|1,24
|Pegasus
|80,25
|79,40
|1,07
|Koza Altın
|118,40
|117,40
|0,85
|Net Holding
|5,93
|5,88
|0,85
|Türkiye Sınai Kalkınma Bnakası
|1,25
|1,24
|0,81
|Deva Holding
|30,72
|30,48
|0,79
|Ereğli Demir Çelik
|19,59
|19,44
|0,77
|Tüpraş
|92,00
|91,30
|0,77
|Türk Telekom
|6,72
|6,67
|0,75
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi