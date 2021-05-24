Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Fenerbahçe Futbol
|32,74
|31,42
|4,20
|Ege Gübre
|214,00
|205,70
|4,04
|Gübre Fabrikaları
|64,45
|62,50
|3,12
|Vestel
|33,34
|32,38
|2,96
|Netaş Telekomünikasyon
|23,60
|23,04
|2,43
|Koza Madencilik
|17,74
|17,33
|2,37
|ASELSAN
|15,48
|15,15
|2,18
|Akiş GMYO
|1,99
|1,95
|2,05
|Kervan Gıda
|16,67
|16,34
|2,02
|Bagfaş
|25,52
|25,10
|1,67
|Konya Çimento
|922,00
|908,40
|1,50
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,39
|1,37
|1,46
|Aksa
|16,93
|16,72
|1,26
|Esenboğa Elektrik
|29,40
|29,04
|1,24
|İndeks Bilgisayar
|7,27
|7,20
|0,97
|İpek Doğal Enerji
|14,60
|14,46
|0,97
|Hektaş
|9,75
|9,67
|0,83
|Borusan Mannesmann
|29,36
|29,14
|0,75
|Albaraka Türk
|1,63
|1,62
|0,62
|Çimsa
|23,64
|23,52
|0,51
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haber... Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi