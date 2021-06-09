Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|GSD Holding
|2,10
|1,96
|7,14
|Bursa Çimento
|4,03
|3,92
|2,81
|Halk GMYO
|3,03
|2,95
|2,71
|Emlak Konut GMYO
|2,04
|1,99
|2,51
|Ford Otosan
|180,50
|177,10
|1,92
|Esenboğa Elektrik
|33,10
|32,56
|1,66
|İş GMYO
|1,93
|1,90
|1,58
|Kervan Gıda
|15,88
|15,67
|1,34
|Fenerbahçe Futbol
|33,30
|32,86
|1,34
|Otokar
|309,30
|305,80
|1,14
|İndeks Bilgisayar
|6,39
|6,32
|1,11
|Nuh Çimento
|46,18
|45,68
|1,09
|MLP Sağlık
|22,24
|22,00
|1,09
|Çimsa
|24,76
|24,50
|1,06
|Selçuk Ecza Deposu
|9,36
|9,27
|0,97
|Sabancı Holding
|9,48
|9,40
|0,85
|İhlas Gayrimenkul
|1,22
|1,21
|0,83
|Çemaş Döküm
|1,32
|1,31
|0,76
|Bim Mağazalar
|62,45
|62,00
|0,73
|Tukaş
|6,96
|6,91
|0,72
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi